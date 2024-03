Prefeitura de Nova Odessa divulga horários das Escolinhas Esportivas

Visando incentivar ainda mais a prática de atividades físicas e esportivas pela população, especialmente crianças e adolescentes, a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa divulga os horários das Escolinhas Esportivas no município. As oportunidades são tanto para o público infantil quanto adulto, e em várias modalidades. As aulas são oferecidas gratuitamente nos quatro ginásios esportivos e nos campos de futebol da cidade, além do Espaço Melhor Idade da Rua Heitor Penteado, no Centro.

As Escolinhas de Esportes contemplam desde crianças dos 6 anos até adolescentes de 17 anos, mas algumas atendem também adultos e até idosos. “Estamos divulgando os locais, dias e horários de cada modalidade, tanto para meninos quanto meninas. Temos handebol, basquete, vôlei, futsal, futebol de campo, taekwondo, kung fu, judô, muay thai, luta de braço e caratê, além de atividades esportivas para a Melhor Idade, a partir dos 60 anos”, disse Renan Reis, secretário municipal de Esportes.

De acordo com o adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho, não é necessário agendar horário, basta levar a criança ou adolescente diretamente nos locais onde acontece a modalidade. “Basta o pai ou a mãe verificar o horário do esporte que o filho ou a filha quer praticar e levar até o local. A inscrição é feita na hora. Incentivar a prática esportiva, atividade física, é garantir mais saúde e qualidade de vida na rotina da criança ou adolescente”, lembrou.

Atualmente, são mais de 2 mil moradores – entre crianças e adolescentes, adultos e idosos – atendidos com as aulas gratuitas de esportes oferecidas pela Prefeitura e pelos projetos sociais de futebol mantidos pelos clubes permissionários dos campos municipais.

“Esporte é saúde. Estamos felizes porque os nossos ginásios estão tendo muita procura pelas aulas de esportes. Essa variedade e descentralização das modalidades nos quatro cantos do município atendem à determinação do prefeito Leitinho (Cláudio Schooder) para que as famílias tenham opções de escolher a modalidade que quiserem, sempre perto de casa, e em vários horários”, completou o secretário Renan.

“Algumas modalidades, como as lutas, por exemplo, triplicaram ou quadruplicaram de público. Estamos colhendo frutos dos trabalhos, tanto é que voltamos a competir com alguns dos projetos. A Prefeitura tem apoiado a participação destes jovens em competições. Esperamos atrair mais alunos para as nossas Escolinhas Esportivas gratuitas”, salientou o adjunto José Henrique.

Mais informações através do telefone (19) 3498-1561, do WhatsApp (19) 99321-8383 ou na página do Instagram @secesportesno.