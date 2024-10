Prefeitura de Natal será disputada por Freire e Bonavides no 2º turno

Os candidatos Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT) vão disputar o segundo turno das eleições em Natal. Freire teve 44,08% dos votos válidos e Bonavides, teve 28,45%. Foram apuradas 100% das urnas.

Paulo Eduardo da Costa Freire, do União Brasil, tem 60 anos e é deputado federal. Foi vereador por vários mandatos não consecutivos, desde 1993 até 2022. Em 2002, foi eleito deputado estadual e, de 2009 a 2012, foi vice-prefeito de Natal.

Natália Bastos Bonavides, do PT, tem 36 anos e está em seu segundo mandato de deputada federal. Também foi vereadora em Natal em 2016. Advogada, Bonavides atuou com educação em direitos e foi advogada do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), trabalhando em acampamentos no Rio Grande do Norte.