Prefeitura de Mauá tem inscrições abertas para cinco cursos profissionalizantes

2023 está acabando, mas a Prefeitura de Mauá já tem inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos. Estão disponíveis 60 vagas para turmas que iniciarão as aulas em janeiro de 2024. Os cinco cursos são em parceria com o Senai: Implantação de Serviços em Nuvem na Plataforma AWS, Implantação de Serviços em Nuvem na Plataforma (Google), Automação Pneumática Industrial, Assistente de Recursos Humanos e Power BI. As aulas serão ministradas no Senai Jairo Candido, em Mauá.

Proporcionar qualificação profissional gratuita à população mauaense é o objetivo do programa Qualifica Mauá. As matrículas devem ser feitas presencialmente na secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo (STRE). O atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 16h. Os interessados devem levar os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade. Quem for menor de idade, deve estar acompanhado por um responsável.

A STRE fica na rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz. Para mais informações, munícipes podem telefonar para o número (11) 4512-7779, ramal 1836. A lista completa, inclusive com os requisitos de cada curso, é atualizada toda a semana e pode ser consultada em: https://www.maua.sp.gov.br/CursosProfissionalizantes.aspx.

O Qualifica Mauá é uma realização da Prefeitura, por meio da STRE, que mantém parceria com diversas entidades, como Senai, Senac, Fatec e Sebrae, para disponibilizar alternativa de qualidade aos trabalhadores. A oferta de cursos, por parte da Prefeitura, em 2023 aumentou em 77%, na comparação com 2022 (121 contra 68). O número de vagas cresceu 47% em um ano (2142 contra 1450).