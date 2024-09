Prefeitura de Mauá promove Semana de Enfrentamento ao Escorpionismo

Desde segunda-feira (26/08), a Prefeitura de Mauá promove atividades que compõem a Semana de Enfrentamento ao Escorpionismo, coordenadas pela Gerência de Zoonoses. O foco deste trabalho é reforçar a prevenção ao surgimento de escorpiões e a ocorrência de acidentes. Nos últimos dias foram realizadas palestras informativas aos colaboradores da Saúde, principalmente os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e os Agentes de Combate a Endemias (ACEs), funcionários da Educação e a sensibilização de feirantes, quanto ao chamado “transporte passivo”, pois esses animais podem se esconder em vãos de lenhas, tábuas e outros materiais, e assim são levados para outros municípios.

O evento que marca o encerramento da Semana de Enfrentamento ao Escorpionismo será nesta terça-feira, no auditório EM Profª Terezinha Leardini Branco, no Jardim Zaíra. A ação promovida em parceria entre a Zoonoses e a UBS Zaíra III, terá o objetivo de sensibilizar ACSs e cadastrados no Programa Viver Bem, da secretaria de Saúde, que promove atividade física em todas as regiões, aos pacientes da rede municipal de Saúde.

Divulgação/PMM

Além disso, quando possível, os escorpiões encontrados são recolhidos para identificação, e as áreas de ocorrência são mapeadas, ajudando a monitorar o avanço desses animais na cidade.

A conscientização é fundamental para evitar acidentes, e a Prefeitura de Mauá reforça a importância de os moradores colaborarem no manejo ambiental e na adoção de medidas preventivas em suas residências e locais de trabalho.

Sobre os escorpiões

Esses animais, quando habitam o meio urbano, se alimentam principalmente de baratas, portanto, são comuns em locais com acúmulo de lixo. São animais que não atacam, mas se defendem quando ameaçados. Para evitar encontros indesejados, é importante:

• Manter lixos bem fechados para evitar baratas, moscas e outros insetos que sejam alimento dos escorpiões;

• Manter jardins e quintais limpos. Evitar acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das residências;

• Em casas e apartamentos, utilizar soleiras nas portas e janelas, telas em ralos do chão, pias e tanques;

• Afastar camas e berços das paredes;

• Evitar que roupas de cama e mosquiteiros encostem no chão.

O Ministério da Saúde não recomenda a utilização de produtos químicos (pesticidas) para o controle de escorpiões. Esses produtos, além de não possuírem, até o momento, eficácia comprovada para o controle do animal em ambiente urbano, podem fazer com que eles deixem seus esconderijos, aumentando o risco de acidentes.