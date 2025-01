Prefeitura de Mauá promove o “Saberes no CRAS”

A Prefeitura de Mauá, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Cultura e o Instituto Dona Creusa de Santana Alves, está promovendo o projeto Saberes no CRAS. Essa iniciativa especial ocorre durante o mês de janeiro, funcionando como um “projeto férias“, uma vez que as atividades regulares das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) seguem em funcionamento mesmo no período de recesso escolar. Voltadas para toda a família, as oficinas de cultura popular e artes cênicas são gratuitas e qualquer pessoa da comunidade pode participar.

Nas unidades Parque das Américas e Oratório, as atividades ocorreram nesta segunda e terça-feira, respectivamente. Na Vila Mercedes será nesta quinta-feira (23/01) e no São João na sexta-feira (24/01). Na próxima semana, serão realizadas nas unidades Macuco (28/01), Zaíra (29/01), Feital (30/01) e Falchi (31/01).

A parceria entre as secretarias e o Instituto Dona Creusa já está em vigor há dois anos, promovendo oficinas para todas as faixas etárias, abrangendo crianças, adolescentes e idosos. Durante o mês de janeiro, as atividades do Saberes no CRAS oferecem uma programação diferenciada, com diversas oficinas acontecendo simultaneamente em um mesmo dia.

No evento, os oficineiros do Instituto Dona Creusa realizam demonstrações das oficinas oferecidas ao longo do ano em diferentes unidades do CRAS. Essas oficinas incluem atividades como artesanato, circo, entre outras opções culturais e educativas. As atividades são organizadas em diferentes mesas, permitindo que os participantes explorem e conheçam as iniciativas promovidas nos territórios atendidos pela rede.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Fernanda Oliveira, esteve nesta terça-feira no CRAS Oratório, ela conversou com participantes e explicou a iniciativa desta ação. “O objetivo do projeto é apresentar à população os serviços e oportunidades disponíveis nos CRAS da cidade, incentivando a participação da comunidade e ampliando o acesso às atividades culturais e de formação pessoal. A programação especial de janeiro é uma oportunidade única para os munícipes conhecerem de perto as ações oferecidas durante todo o ano”, declarou.

A Prefeitura de Mauá reforça a importância da participação da comunidade e convida todos os interessados a comparecerem ao evento e explorarem as diversas oficinas oferecidas.