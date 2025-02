Prefeitura de Mauá promove educação ambiental no Parque Ecológico do Guapituba

A Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, tem promovido iniciativas de inclusão e educação ambiental no Parque Ecológico do Guapituba, um dos espaços mais importantes para a preservação da Mata Atlântica na região. Um dos exemplos dessas ações foi a visita de alunos da APASMA (Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá).

Todas as quintas-feiras, os estudantes têm aula de cidadania e hoje, resolveram saber mais sobre a educação socioambiental, e participaram de uma visita monitorada ao parque. Durante a atividade, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer os principais pontos do local, como o lago, o Jardim das Abelhas Sem Ferrão e o viveiro de mudas. Para encerrar o passeio, uma oficina verde foi realizada com plantas do jardim medicinal do parque, destacando as propriedades de ervas como hortelã, manjericão, melissa e lavanda.

Visitas Monitoradas

A Prefeitura de Mauá oferece visitas monitoradas ao Parque Ecológico da Gruta de Santa Luzia e ao Parque Ecológico do Guapituba para unidades escolares e entidades interessadas. O agendamento pode ser feito com a Secretaria de Meio Ambiente pelos e-mails [email protected] ou [email protected], ou pelo telefone (11) 4512-7775.

Parque Ecológico do Guapituba: Um Refúgio Natural para Todos

O Parque Ecológico do Guapituba é um verdadeiro refúgio natural mantido pela Prefeitura de Mauá, oferecendo um espaço de lazer, aprendizado e contato com a natureza. Localizado próximo à divisa com Ribeirão Pires e à estação Guapituba da CPTM, o parque abriga um fragmento remanescente da Mata Atlântica e tem recebido investimentos constantes desde 2021. Como resultado dessas melhorias, a média mensal de visitantes dobrou no último ano, passando de três mil para seis mil pessoas.

Os frequentadores do parque destacam as melhorias realizadas pela Prefeitura, refletidas nas avaliações positivas que atingem 98%. Entre as ações implementadas estão a instalação de um novo playground e academia ao ar livre, reforma do deque, implantação de um jardim medicinal e novas lixeiras ecológicas feitas de paletes. Além disso, o viveiro do parque pretende, em breve, fornecer mudas aos munícipes, incentivando o plantio e a preservação ambiental.

Jardim das Abelhas Sem Ferrão: Um Espaço de Aprendizado e Preservação

Uma das atrações mais encantadoras do parque é o Jardim das Abelhas Sem Ferrão, localizado próximo à entrada da Avenida Capitão João, ao lado da casa amarela. O espaço conta com cinco colmeias de abelhas nativas das espécies Jataí, Mandaçaia, Lambe-olhos e Bugia. Além da beleza das flores cultivadas no local, como azaleias, sampatiens, bromélias, margaridas, vedélias e begônias, a seleção das plantas foi planejada para fornecer alimento e matéria-prima para esses polinizadores essenciais.

Com iniciativas sustentáveis e inclusivas, a Prefeitura de Mauá reafirma seu compromisso com a preservação ambiental e a qualidade de vida da população, consolidando o Parque Ecológico do Guapituba como um espaço de referência para educação, lazer e conservação ambiental na região.