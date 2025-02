Prefeitura de Mauá intensifica segurança com a Operação Via Segura

A Prefeitura de Mauá, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), está ampliando a segurança em pontos estratégicos da cidade com a Operação Via Segura. A iniciativa tem como objetivo aumentar a presença policial nos horários de pico, garantindo mais tranquilidade para motoristas, pedestres e comerciantes.

As ações estão sendo realizadas em locais de grande fluxo como a Avenida Ayrton Senna da Silva, no Jardim Oratório, no cruzamento da Rua Lasar Segall com a Avenida Papa João XXIII próximo ao Rodoanel e no Jardim Paranavaí.

Com a presença de viaturas e agentes da GCM, a operação visa intensificar a segurança preventiva, coibir infrações e contribuir para um trânsito mais seguro e organizado.

“Queremos garantir a segurança do mauaense, principalmente nesses horários de maior fluxo de veículos nas entradas e saídas da cidade, vias que são estratégicas no combate ao crime”, pontuou Matheus Ferreira, secretário municipal de Segurança Pública.