Prefeitura de Mauá inicia preparativos para a ‘Caminhada Inclusiva’

A recém-criada Secretaria de Proteção e Defesa das Pessoas com Deficiência de Mauá inicia os trabalhos com uma importante missão: coordenar a terceira edição da “Caminhada Inclusiva”, ação que visa celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Este ano a atividade terá como lema “Informação gera empatia, empatia gera respeito e inclusão”. O evento será realizado no dia 6 de abril (domingo), com concentração a partir das 8h em frente ao Ginásio Celso Daniel (Rua Francisco Ortega Escobar com a Rua Fábio José Delpoio). O destino da caminhada será o Parque da Juventude (R. Francisco Ortega Escobar, Vila Noemia), onde as ações em alusão à data prosseguirão com uma edição especial do “Domingou Inclusivo”.

A ocasião será marcada por muita recreação, ações culturais e esportivas, além de apoio e orientações para as famílias atípicas. Serão disponibilizados para os participantes brinquedos infláveis, circuito de triciclo com monitores, modalidades esportivas, pintura facial, tenda da saúde, entre outras ações. O evento é gratuito.

A atividade será promovida em parceria entre as Secretarias de Assistência Social, Esportes e Lazer, Educação, Serviços Urbanos, Saúde, Cultura, Proteção e Defesa Civil. Também fazem parte da organização o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) e o Grupo de Apoio aos Autistas de São Paulo (GRAASP).

PEDÁGIO – no dia 2 de abril (quarta-feira), data que em que se celebra o Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, as secretarias e os conselhos municipais se unem para realizar dois pedágios pela cidade com o objetivo de compartilhar informações sobre a data e convidar a população para a Caminhada Inclusiva e o Domingou Inclusivo. No período da manhã, o pedágio será realizado no cruzamento da Avenida João Ramalho com a Rua Vitorino Del Antônia (semáforo do McDonalds). Já no período da tarde, a ação vai acontecer na Rua do Comércio (entrada principal do shopping).

PCDs – A Secretaria de Proteção e Defesa das Pessoas com Deficiência representa um marco para a história de Mauá. Criada no início do mês pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT), a Pasta, que nunca existiu na cidade, tem como objetivo criar políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com algum tipo de deficiência.

Evandro Oliveira/PMM