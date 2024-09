Prefeitura de Mauá inaugura o novo prédio da Escola Municipal Profª Maria Wanny Soares Cruz

Um espaço amplo, aconchegante para ajudar no desenvolvimento das crianças, além de proporcionar melhores condições de trabalho para os colaboradores. Assim pode ser definido o novo prédio da Escola Municipal Profª Maria Wanny Soares Cruz, na Vila Assis Brasil, que a Prefeitura de Mauá inaugurou na manhã deste sábado. Já, a partir de segunda-feira (02/09), os alunos vão frequentar as aulas neste novo espaço e deixarão o espaço provisório que era alugado, na rua Caetano Scila. Excepcionalmente nesta segunda-feira, as aulas iniciarão às 8h.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita Celma Dias, o deputado estadual, Rômulo Fernandes, o secretário de Educação, Maurício Leme, funcionários da escola e pessoas que moram no entorno da escola. A vice-prefeita, Celma Dias, se emocionou muito durante o evento. E, no seu discurso, as lágrimas escorreram, à medida que pronunciava cada palavra. “Para mim é muito especial esse momento, pois se torna inevitável me lembrar do Profº Oswaldo Dias, meu companheiro por 53 anos, que nos deixou recentemente. Ele sempre nos transmitiu a necessidade de pensarmos numa educação de qualidade, e conseguiu construir e inaugurar 22 das 45 escolas municipais existentes hoje”, contou.

O novo prédio tem mais de 2.000 m² de área construída, e capacidade para receber 450 estudantes, aumentando em pelo menos 150 as vagas disponíveis na unidade. A edificação moderna conta com três andares e foi projetada seguindo normas e padrões de acessibilidade, incluindo elevadores.

Entre as melhorias, a escola terá 16 salas de aula, além de espaços para atividades e uma quadra poliesportiva coberta. Com um investimento de mais de R$ 10 milhões, o novo espaço foi idealizado para oferecer um ambiente agradável e propício ao aprendizado e desenvolvimento das crianças, além de proporcionar melhores condições de trabalho para os colaboradores.

A Profª Maria Wanny Soares da Cruz nasceu em Sorocaba, no dia 11 de dezembro de 1937. Mudou-se para Mauá em 1964, primeiro na Vila Vitória e depois na Vila Bocaina. Foi casada com Antônio Ferreira Cruz, com quem teve dois filhos, Celso Antônio e José Antônio. Lecionou em uma escola conhecida como “isolada”, no Jardim Itapeva, que era subordinada ao Grupo Escola Visconde de Mauá. A Profª Maria Wanny deu aulas ainda na EE Profª Odila Bento Mirarchi e EE Walt Disney, onde se aposentou em 1984.

No mesmo ano, tornou-se uma das pioneiras na educação inclusiva de Mauá, quando trabalhou na EE João Paulo II, para dedicar-se aos alunos surdos. Em 1990, se afastou do magistério e, por nove anos, ajudou na estruturação da APASMA (Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá). Maria Wanny faleceu em 21 de janeiro de 2008.