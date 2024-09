Prefeitura de Mauá entrega terceiro trecho do Complexo Viário Zaíra/Santa Cecília

Amanhã (13/09), a partir das 17h, a Prefeitura de Mauá entrega oficialmente mais uma parte do Complexo Viário Zaíra/Santa Cecília.

Além do asfalto, a obra contemplou passeios com acessibilidade, ciclovia, sinalização horizontal, vertical e semafórica, drenagem, paisagismo e iluminação pública com lâmpadas de LED. As margens do rio Tamanduateí também receberam reforço na contenção.

Essa obra tem o objetivo de redistribuir o tráfego de veículos que usavam apenas a avenida Presidente Castelo Branco para sair do Jardim Zaíra (bairro mais populoso da cidade) e imediações.

Serviço – Inauguração do terceiro trecho do Complexo Viário Zaíra/Santa Cecília

Data: 13/09/2024

Horário: 17h

Local: Centro Pop

Endereço: Avenida Washington Luiz, 625, Jardim Cerqueira Leite