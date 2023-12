Prefeitura de Mauá entrega mais uma rua pavimentada

Uma antiga reivindicação de trabalhadores do Polo Industrial do Sertãozinho foi atendida pela Prefeitura de Mauá. Foi entregue oficialmente nesta sexta-feira (15/12), o recapeamento da rua Everaldo Brito Costa Júnior, uma importante via que serve para distribuir a circulação de pessoas e veículos, no sentido da avenida Papa João XXIII. As intervenções no cerca de 450 metros de pista incluíram as guias, sarjetas e sinalização de trânsito. O ato contou com a presença de Marcos Brito Costa. O irmão dele morreu em 1990 e denomina a rua que recebeu nova pavimentação.

O prefeito Marcelo Oliveira cumpriu agendas no Sertãozinho na tarde de hoje, o evento de finalização da obra, além de um encontro com representantes das entidades que congregam empresas locais. “O asfaltamento da rua, que era de terra, é uma reivindicação antiga, de mais de duas décadas, dos trabalhadores e trabalhadoras. E queremos promover mais melhorias na região, por isso para debater o tema, acompanhado dos secretários municipais Edilson de Paula (Desenvolvimento Econômico) e Reinaldo Soares (Mobilidade), participei de reunião com empresários da Aepis (Associação dos Empresários do Polo Industrial do Sertãozinho) e da Acibam (Associação Condomínio Industrial Barão de Mauá)”, comentou.

O Asfalto Novo, programa de recapeamento, vem realizando obras em todas as regiões do município. Atualmente passam por obras a avenida Capitão João, entre a Vila Vitória e o Jardim Guapituba, a avenida José Moreira e Estrada do Pilar Velho, no Jardim Esperança e a Guerino Boscariol no Jardim Zaíra. Também já foi assinada a Ordem de Serviço para iniciar o recapeamento total dos quase 4 km da avenida Dona Benedita Franca da Veiga.

Quando essas etapas forem concluídas, a gestão do prefeito Marcelo Oliveira, desde 2021, já terá recuperado mais de 70 km de ruas e avenidas, o equivalente à distância entre a cidade de Mauá e o Porto de Santos.