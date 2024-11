Prefeitura de Mauá apresenta Plano de Ação para a Operação Chuvas de Verão

A Prefeitura de Mauá oficializou o Plano de Ação para a Operação Chuvas de Verão 2024, um conjunto de estratégias coordenado pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil (SPDC). O plano envolve diversos setores da gestão pública, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, sociedade civil organizada e outras entidades, para minimizar os impactos das chuvas típicas desta estação. Desde a sexta-feira (08/11), as equipes da Prefeitura de Mauá já estão em alerta para a necessidade de realizar ações articuladas.

O evento realizado nesta quinta-feira (28/11) no auditório da Escola Municipal Terezinha Leardini Branco, no Jardim Zaíra, foi conduzido por Sérgio Moraes, responsável pela pasta, representantes de outras áreas da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e do professor da UFABC Christian Ricardo Ribeiro. Um grupo de empresários do Jardim Zaíra, inclusive, doaram um drone para a Defesa Civil.

Na Operação Chuvas de Verão, os agentes da SPDC vão se revezar na escala de plantão para acompanhar as mudanças meteorológicas e a intensidade das chuvas. O plano preventivo respeita quatro escalas: observação, atenção, alerta e alerta máximo. Os critérios determinados para o município são mais exigentes devido à complexidade das áreas de risco em Mauá. Enquanto a maioria das cidades trabalha com 100 mm de chuvas em 72 horas, o município considera 50 mm para entrar em estado de atenção. Isso dá mais condições para se antecipar para agir com rapidez e prevenir acidentes.

Caso necessário, demais setores como Secretaria de Serviços Urbanos, Saúde, Assistência Social, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e GCM, além de PM e Corpo de Bombeiros.

A reestruturação da Defesa Civil na gestão de Marcelo Oliveira



Desde 2021, a Defesa Civil de Mauá passou por uma transformação significativa sob a gestão do prefeito Marcelo Oliveira. No início de seu mandato, o setor encontrava-se sucateado, operando em um espaço limitado e sem recursos adequados para atender emergências e apoiar as áreas de risco.

Com a reestruturação, o número de funcionários cresceu de seis para 33, e o parque de equipamentos foi ampliado: o número de dispositivos de monitoramento, que antes eram quatro, agora são 22, e a frota de viaturas dobrou, de 2 para 6. Além disso, ferramentas essenciais, como holofotes, pás, enxadas, tendas e geradores, foram adquiridas para enfrentar operações complexas.

Em abril de 2024, a nova sede da Defesa Civil foi inaugurada, sendo três vezes maior do que a anterior. A melhoria da estrutura permite uma atuação mais ágil e eficiente, alinhada às demandas do município.

Ações inovadoras e integração de setores



Entre as iniciativas destacadas está o simulado de risco geológico realizado no Jardim Zaíra, um evento pioneiro na região do ABC. A ação contou com a participação de representantes de diversas secretarias municipais — Saúde, Assistência Social, Habitação, Segurança Pública, entre outras —, além de instituições como a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Sabesp.

O simulado, além de preparar a população e os agentes públicos para situações de emergência, reforça a importância da articulação intersetorial e do investimento contínuo em infraestrutura e capacitação. Assim, a Prefeitura de Mauá busca garantir a segurança e o bem-estar dos seus moradores durante o período de chuvas intensas.