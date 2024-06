Prefeitura de Diadema realiza formação para grupo de imigrantes

Fazer o trabalho de conscientização alimentar e estimular as práticas saudáveis, esta é a função do Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema (PEAND), da Secretaria de Segurança Alimentar (SESA), ao oferecer para a população da cidade cursos diversos.



Na primeira quinzena de junho, 15 imigrantes, entre eles venezuelanos e afegãs, todos residentes no município, fizeram o curso “Higiene na Manipulação dos Alimentos”, buscando novos conhecimentos e se capacitando para atuarem como empreendedores populares.

Ministrada por nutricionistas do programa, a formação foi realizada na sede do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema (CRESAND). Na capacitação os participantes aprenderam sobre as boas práticas no manuseio dos comestíveis, com evitar as contaminações e doenças e procedimentos para descongelamento e armazenagem de produtos.

Outros assuntos abordados foram sobre a lavagem das mãos, limpeza de ambientes, utensílios e equipamentos, higiene pessoal e informações referentes às legislações aplicadas no Brasil para trabalhar com alimentos.



Acolhimento – O grupo de estrangeiros chegou até o curso do PEAND via Secretaria de Saúde, que já o atendia por meio da ação “Área de População Estratégica”. O acolhimento, entre outras coisas, promove idas às UBSs, informa sobre vacinações e esclarece sobre documentação e legislação brasileira necessárias para quem vem de outro país.

Alguns deles, também, foram atendidos na Casa da Economia Solidária, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, onde passaram por formação, porque já são empreendedores na área alimentícia.



“A realização do curso sobre manipulação de alimentos é importante porque capacita as pessoas para a prestação de serviços na área alimentar e também para quem deseja entrar no mercado formal de trabalho. A parceria entre as secretarias de Segurança Alimentar e de Saúde viabilizou a realização da formação que abre novas perspectivas para os imigrantes e os auxiliam na geração de renda”, argumenta a secretária da SESA, Luci Uliana.



Entre as participantes do curso “Higiene na Manipulação dos Alimentos” está a venezuelana Maria Hercilia Valbuena, que veio para o Brasil há mais de cinco anos. Ela pretende entrar no ramo da alimentação e seu plano é comercializar comidas típicas do seu país. “Eu quero me desenvolver neste setor e vender Arepa, Patacón, Tequeño e doces a base de coco, que são pratos tradicionais na Venezuela. Achei o curso ótimo e saber manipular os alimentos da forma adequada é essencial”, disse.



Para Irene de Los Angeles Lira Rodríguez, compatriota de Maria, fazer o curso foi muito importante. “Eu faço bolos e quero comercializar o produto. Já fiz curso de empreendedorismo e é sempre bom aprender, para ampliar os conhecimentos. Com o curso vou manipular de forma segura os alimentos e isso é primordial, porque, para quem vai trabalhar na área, tem que ter todo cuidado e informação. O alimento está ligado diretamente à saúde das pessoas e temos que oferecer um produto bom e de qualidade”, declara.

Além do grupo de imigrantes, a Secretaria de Segurança Alimentar ministrou, neste mês de junho, o curso “Higiene na Manipulação dos Alimentos” para outros moradores de Diadema. No último dia 20/6 fizeram a capacitação assistidos da Casa da Economia Solidária, em 24/6 farão os bolsistas da Frente de Trabalho e em 25/6, os frequentadores da Paróquia Maria Mãe dos Pobres, do bairro Canhema.