Prefeitura de Diadema realiza a entrega oficial da UPA Centro

A Prefeitura de Diadema realizou a entrega oficial da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro na manhã desta sexta-feira (06/12), com visita do prefeito, José de Filippi Júnior, secretários municipais e vereadores.

A UPA Centro já está em funcionamento desde 02 de setembro e, desde o início, realizou mais de 38,5 mil atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria e odontologia, entre consultas, procedimentos e observação nos setores adulto e pediátrico. Em relação ao mesmo período de 2023 do antigo Pronto-Socorro Central que funcionava no local, a UPA Centro registrou aumento de 32% dos atendimentos.

O prefeito Filippi agradeceu ao secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, e a toda equipe. “Conheço bem o papel de prefeito que é o de vencer, superar dificuldades e resolver problemas. E foi exatamente isso que fizemos com ousadia, ânimo, criatividade e trabalho conjunto de equipe, envolvendo todas as secretarias municipais. Executar uma obra como essa, simultaneamente aos atendimentos diários, não é fácil. Mas conseguimos e, por isso, o sentimento hoje é de realização e satisfação”, afirmou.

“Quando tomei posse, há quatro anos, encontrei a cidade em condições muito precárias. Mas vamos entregar uma Prefeitura muito melhor do que recebemos. Eu queria muito que tivéssemos encontrado o município nas condições atuais, com escolas e UBSs reformadas. Afinal de contas, além de construir coisas novas, também é preciso cuidar do que já existe. Antes da eleição do presidente Lula, o município de Diadema sofreu muito. Mas a situação mudou para melhor e vamos finalizar nosso gestão deixando recursos em caixa para as UPAs”, destacou o prefeito.

O secretário da Saúde também fez questão de agradecer a todos os envolvidos na obra e da equipe de saúde. “A nossa equipe é guerreira e valeu todo o esforço, pois já tivemos aumento de 32% de atendimentos. Antes não tinha e agora temos farmácia para dispensação de medicamentos aos fins de semana e feriados no Centro, Eldorado e Paineiras. Assim que a obra da UPA Paineiras for concluída, a cidade vai finalmente desafogar o Hospital Municipal”, ressaltou Zé Antônio. “A demanda é crescente, o atendimento aos pacientes da capital que procuram a UPA Centro aumentou de 11% para 18% em três meses”, disse.

Melhorias

A UPA Centro funciona 24h, sete dias por semana, com exames laboratoriais e raio-x digital, Tele ECG e conta com 60 leitos (adulto e infantil), o que representa um aumento de 43% de leitos em relação ao Pronto Socorro Central, serviço que funcionava no local até agosto de 2024.

Além das melhorias e adequações para implantação da UPA Centro, a Administração adquiriu equipamentos novos para a revitalização, como camas, macas, cadeiras, cadeiras de rodas, monitores cardíacos, cardioversores, ventiladores, bombas de infusão, dentre outros.

Farmácia

Desde 09 de setembro, a UPA Centro conta com farmácia para dispensação de medicamentos que funciona diariamente, das 7h às 22h, e disponibiliza 48 medicamentos de acordo com a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), entre antibióticos, analgésicos, antiinflamatórios e antitérmicos. Foram 13.221 atendimentos desde a abertura da farmácia, com 218.107 unidades de medicamentos dispensadas.

Serviço:

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro 24h

Rua Tiradentes, 100 – Centro.

Funcionamento da Farmácia: de segunda a segunda, das 7h às 22h.