Prefeitura de Diadema inaugura o Restaurante Popular Jardim Marilene

A Prefeitura de Diadema inaugura amanhã, sexta-feira (28/6), às 10h, o Restaurante Popular do Jardim Marilene. A unidade funcionará na Av. Alberto Jafet, 709, e começa oferecendo 800 refeições, diariamente, ao valor de R$ 2,00.

A unidade é a terceira a entrar em funcionamento pelo Programa Restaurante Popular de Diadema, gerenciado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar. O objetivo da iniciativa municipal é oferecer para população em situação de vulnerabilidade social, alimentação balanceada, de qualidade e a preço popular.

O novo restaurante atenderá a região leste da cidade, formada pelos bairros Casa Grande, Vila Nogueira e Piraporinha e onde vivem mais de 98 mil pessoas.

“Com a entrega dessa nova unidade a Prefeitura de Diadema estará atendendo uma das regiões mais populosa do município e colaborando para o aumento do direito humano à alimentação. Além disso, com o seu funcionamento, vamos ter nas quatro regiões da cidade um restaurante popular”, ressalta a secretária de Segurança Alimentar, Luci Uliana.

Atualmente Diadema conta com dois restaurantes municipais em funcionamento, o do Campanário na região norte e o do Serraria na região oeste, e o Bom Prato Eldorado na região sul. Tem ainda o Bom Prato Móvel Jardim Takebe, que está em ação desde ontem (25/6) na rua Osaka, no bairro Taboão. Os dois últimos serviços são em parceria com o Governo do Estado.

Somado as produções diárias das quatro unidades e contando com as 800 refeições do novo restaurante, Diadema estará oferecendo 4.700 almoços diários a preços acessíveis.

O Restaurante Popular Jardim Marilene abrirá de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h30, ou até o término da conta diária.