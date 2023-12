Diadema investirá na construção de duas UPAS e no Quarteirão da Educação

A Prefeitura de Diadema garantiu investimentos para construção de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Quarteirão da Educação, três projetos importantes e estruturantes para a melhoria de vida da população. De autoria do Executivo municipal, foi aprovado na Câmara Municipal projeto que autoriza a Prefeitura a obter financiamentos na ordem de R$ 55 milhões. Esses recursos vão complementar os investimentos municipais para os três equipamentos.

Além da importância em garantir os investimentos para os projetos da cidade, a aprovação do projeto de lei só pode acontecer porque a atual gestão, do prefeito José de Filippi Junior, conseguiu tirar Diadema da lista de maus credores. “A Prefeitura de Diadema estava há anos no SPC. Desde 2021, estamos trabalhando para colocar as contas da Prefeitura em dia. O esforço deu resultado e Diadema recuperou o crédito. Isso significa que teremos mais dinheiro para investir na cidade e oferecer um serviço de mais qualidade para a população”, afirma o prefeito Filippi.

A construção das duas novas UPAs faz parte do projeto de reestruturação da saúde de Diadema. A unidade Centro, que ficará onde atualmente é o Pronto Socorro Central, já está em reforma. Também já foi iniciada a construção da UPA Paineiras. Juntas, as duas unidades terão 83 leitos para atendimentos de crianças e adultos.

Já o Quarteirão da Educação será o maior complexo de educação, cultura, esporte e lazer da cidade. Localizado no bairro Marilene, o equipamento terá quase 25 mil metros quadrados de área construída, com prédios para ensino fundamental, infantil e creche, quadras poliesportivas, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro e cineteatro. A previsão é que os três equipamentos sejam entregues ano que vem.