Prefeitura de Diadema certifica doadores com o selo “Empresa Amiga do Programa Banco de Alimentos”

Lançado no segundo semestre de 2023, pela Prefeitura, o selo “Empresa Amiga do Programa Banco de Alimentos de Diadema” foi concedido a dez estabelecimentos que contribuíram, no ano passado, com o programa municipal que combate à fome e ao desperdício.

As companhias Coop Supermercado, Grupo Carrefour, Rede Bem Barato, Atacadão, Vivitati Bananas Climatizadas, Kobber Alimentos, West Farm, Centro de Cooperativas, Brasmetal e CEAGESP foram as primeiras contempladas com a certificação e, durante um ano, elas poderão utilizar a logomarca do selo como propaganda em suas plantas industriais, veículos, embalagens e materiais de divulgação de produtos.

“A designação do selo é um reconhecimento pelas doações que esses estabelecimentos prestaram à nossa cidade e também serve para incentivar que outras organizações contribuam com o Banco de Alimentos. Atualmente o Programa atende cerca de 15 mil moradores, que vivem em situação de insegurança alimentar e de pobreza”, conta o secretário de Segurança Alimentar, Gel Antônio.

A adesão de novos estabelecimentos ao Banco é necessária, mas a continuidade de quem já contribuiu ou contribui com o Programa também é muito importante. Por isso, quem recebeu o selo e quer prosseguir com ele, vencida a vigência dos doze meses, poderá renovar o termo por mais um ano. Mas, a prorrogação só será aceita, desde que comprovada a continuidade das doações.

Pessoas físicas também podem receber o reconhecimento, sendo ela brasileira ou estrangeira, assim como grupos de empresas nacionais ou de fora do país. O Banco aceita doações de produtos não perecíveis e também in natura. As doações são mensais e de no mínimo 500 quilos por ano.

Primeira edição – A criação do selo “Empresa Amiga do Programa Banco de Alimentos de Diadema” foi instituída com base na Lei Municipal 4.139/2021 e regulamentada via decreto 832523/2023.

A primeira edição de entrega do selo foi realizada em outubro passado, no aniversário de 20 anos de fundação do Banco. A cerimônia aconteceu no Centro Cultural Okinawa, durante o encerramento da “Semana Municipal da Alimentação – 2023” e contou com as presenças de representantes das empresas, secretários municipais e do prefeito José de Filippi Jr.

Presente no ato de entrega, o presidente da Coop Supermercados, Pedro Mattos, afirmou que contribuir com Banco de Alimentos é importante: “porque é necessário ajudar aqueles que sofrem por não terem alimentos”.

Para a assistente executiva e diretora de marketing da Brasmetal Waelzholz S.A, Luciana Bassan, o selo é um estímulo para o trabalho social que a empresa realiza. “A Brasmetal procura fazer um trabalho de doação de alimentos que também envolve os nossos colaboradores e receber esse prêmio é muito importante para todos”, disse.

Outra empresa que há muitos anos também colabora com o Banco de Alimentos de Diadema é Vivitati Bananas Climatizadas. Produtora de bananas no Vale do Ribeira e em Minas Gerais, em 2023, a companhia doou ao Programa 17 toneladas do produto.

Agradecimento – O prefeito de Diadema agradeceu as empresas pelas doações e disse que a solidariedade fez o Banco funcionar todos esses anos. “Contamos com a estrutura municipal para que o Programa ande, mas sem as colaborações fica mais difícil realizar o trabalho de combate à fome em nossa cidade. O Banco é uma política pública de atenção às famílias em situação de vulnerabilidade e, por isso, todo alimento recebido é essencial”, argumentou.

O Banco de Alimentos de Diadema foi o segundo implantado na Região do ABC, no ano de 2003. Em duas décadas de funcionamento, o Programa distribuiu 8,9 mil toneladas de comida e durante a pandemia teve importante papel na logística da campanha “Sua Fome Me Incomoda”. Atualmente o Banco trabalha com 51 entidades parceiras, que auxiliam no repasse dos alimentos doados aos beneficiários.