Prefeitura de Diadema assegura R$ 50 milhões com Governo Federal para concluir CEU

A Prefeitura de Diadema garantiu, junto ao Governo Federal, R$ 50 milhões para conclusão do primeiro CEU da cidade, em construção no bairro Promissão. Os recursos, já pactuados com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão vinculados para o término do maior projeto educacional do Grande ABCD.



O investimento faz parte do programa Periferia Viva no Jardim Marilene, região que será beneficiada pelo CEU. A verba foi assegurada pelo presidente Lula, em visita à obra, em junho deste ano. “O que traz dinheiro federal é a qualidade do projeto. Quando o projeto tem começo, meio e fim, como esse, fica difícil (o governo) recusar (a verba). Uma escola dessa qualidade deve ser feita em todos os bairros de Diadema”, disse o presidente, na ocasião.



A construção do CEU, inicialmente denominado Quarteirão da Educação, está em fase final. São três setores conectados dentro da futura estrutura – um voltado para a Educação, um para cultura e outro para esporte e lazer.



As salas de aula estão na etapa de acabamento, bem como os sanitários do prédio educacional. Telas onde serão instalados os jardins verticais também já foram colocadas. Outra parte da obra que está projetada é o teatro, com capacidade para 300 pessoas, além de salas para oficinas culturais.



Há algumas semanas, o prefeito José de Filippi Júnior foi vistoriar o CEU de Diadema, juntamente com o secretário de Obras, Luiz Carlos Theophilo. Ele elogiou a qualidade do material e do projeto, citando que o equipamento vai elevar o padrão de qualidade na cidade. “É um investimento para a educação, a cultura e a arte de Diadema e será um novo paradigma de qualidade e exigência em equipamentos públicos”.



O primeiro CEU de Diadema – Quarteirão da Educação terá 25 mil metros quadrados de área construída, em um complexo com três edifícios escolares e amplos espaços para práticas esportivas e culturais: quadra poliesportiva, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro, cineteatro e oficinas culturais. O complexo vai receber 1,8 mil estudantes, sendo 260 de 0 a 3 anos, 512 de 4 a 5 anos, 869 do Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos).