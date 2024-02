Prefeitura convoca aprovados no 40º Concurso Público  

A Prefeitura de Diadema publicou nesta quarta, dia 20 de fevereiro, a Convocação do 40º Concurso Público (Editais 001, 002 e 003/2020), referente a 36 profissionais aprovados que irão trabalhar nas unidades da Secretaria de Saúde (31 Assistentes de Enfermagem II, 1 Agente Comunitário de Saúde – UBS Piraporinha, 2 Enfermeiras 36 h, 1 Fisioterapeuta e 1 Farmacêutico). Eles devem comparecer no dia 28 de fevereiro (quarta-feira), às 13h, no Auditório da EDAP (Escola Diadema de Administração Pública) – Rua Cidade de Jundiaí, 40, 2º andar Vila Santa Dirce – próximo à parada Imigrantes do Corredor de Trólebus Jabaquara – Ferrazópolis, com os seguintes documentos de identificação: RG, CPF, NIS/PIS/PASEP e documentos que comprovem os requisitos do Edital. O não comparecimento indicará a desistência do cargo.

A Prefeitura de Diadema prossegue contratando servidores para desempenhar diversas funções em suas secretarias. Entre 2022 e 2023, por meio de concursos e seleções públicas, 1.585 funcionários passaram a fazer parte do quadro de trabalhadores da Prefeitura, com destaque para Educação (777), Saúde (405) e Segurança Cidadã (49).

Confira a lista dos aprovados

https://portal.diadema.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/12345Edital-Convocacao-28-02-2024-DPIDO-Saude.pdf