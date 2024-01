Prefeitura aumenta número de agentes de combate à dengue nas ruas da capital paulista

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), amplia a partir de 1º de fevereiro as ações de combate à dengue na capital. A gestão municipal aumentou o efetivo em seis vezes, passando de 2 mil para 12 mil o número de agentes em campo. A nova estratégia contará com a participação dos agentes de promoção ambiental (APAs) e os agentes comunitários de saúde (ACSs), empenhados na identificação e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

As atividades organizadas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e Atenção Básica acontecerão inclusive aos feriados. Os agentes de campo das Unidades Básicas de Saúde (UBss) passam a integrar equipes de bloqueio de criadouros, ampliando a capacidade de enfrentamento ao mosquito na capital.

As equipes de ACSs e APAs farão, de segunda a sexta-feira, a identificação e eliminação de criadouros dos mosquitos nos domicílios de abrangência da UBS em que atuam. As equipes de agentes de combate a endemias (ACEs) das Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) seguirão realizando as estratégias de bloqueios de criadouros e nebulização veicular de inseticidas (fumacê) de forma ininterrupta. Já aos finais de semana, os ACEs farão mutirões nas regiões com maior incidência de casos.

As atividades de nebulização veicular de inseticida realizadas pelas Uvis para bloqueio de transmissão seguem de maneira ininterrupta neste fim de janeiro, inclusive durante o ponto facultativo de aniversário de São Paulo (25 e 26).

“Nesse período da sazonalidade, a cidade de São Paulo tem empenhado todos os esforços para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, como a intensificação das ações de combate ao vetor, implementação de tecnologias, equipamentos e insumos necessários. A capital também conta com o apoio da população nos cuidados para a eliminação de pontos de água parada em suas residências, como importante ação de prevenção à doença”, destaca o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

DIA D

No próximo sábado (3), todas as 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas, das 8h às 17h, com profissionais médicos e de enfermagem para ofertar aos munícipes atendimentos, testes rápidos de dengue e hidratação.

Investimentos no combate à dengue

A pasta tem investido fortemente no combate à dengue e outras arboviroses na cidade. Neste ano, até o momento, foram realizadas 115.246 ações de combate à dengue, e em 2023 foram 5.317.437 ações de prevenção ao Aedes aegypti, tais como: visitas casa a casa, vistorias a imóveis e pontos estratégicos, ações de bloqueios de criadouros e nebulizações, orientações à população, entre outras atividades específicas.

Entre os principais investimentos na infraestrutura de combate à dengue, estão a ampliação da frota de veículos para transporte dos agentes de controle de endemias com incremento de 104 minivans; aquisição de 30 novos equipamentos de nebulização veicular; chamamento de concurso público para contratação de 703 servidores para a Rede Municipal de Vigilância em Saúde; importação direta de 15 mil litros de inseticida para nebulização (fumacê) contra o mosquito Aedes aegypti e aquisição e distribuição de 20 mil armadilhas de autodisseminação de larvicida em todas as regiões da cidade, com histórico de maior incidência de casos da doença.

O boletim com os casos e óbitos de dengue e outras arboviroses está disponível aqui.

Sintomas

Os principais sintomas da dengue são febre alta (acima de 38,5 graus), dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

A porta de entrada para o atendimento na capital paulista são as 471 UBSs do município. Para saber qual a unidade mais próxima da residência, o munícipe pode fazer a consulta clicando aqui. As unidades municipais de saúde estão abastecidas com testes rápidos (TRs) para dengue.