Prefeitura anuncia modernização de 100% da iluminação pública de Nova Odessa

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) lançaram oficialmente nesta quinta-feira (04/07/2024) o Programa “Nova Odessa Cidade Luz”. A iniciativa municipal de modernização da iluminação pública de toda a cidade por luminárias de LED de última tecnologia prevê R$ 32 milhões de investimento, sem custos adicionais para os cidadãos. Trata-se do maior programa de investimento público da história de Nova Odessa, em todas as áreas.

A troca das luminárias antigas, de vapor de sódio (amarelas), pelas novas luminárias de LED começa imediatamente e dessem se estender pelas próximas semanas. No total, o programa municipal prevê a substituição das 8.700 luminárias existentes nos postes de todas as avenidas, ruas e estradas da cidade, além de instalação de 1.300 novos pontos de iluminação.

Pelo sistema adotado pela Prefeitura para viabilizar o Programa “Nova Odessa Cidade Luz”, os custos da modernização do sistema de iluminação pública serão pagos em 10 anos através da economia na conta de luz com as novas luminárias. Isto porque as novas lâmpadas de LED são 60% mais econômicas, em média, que as de vapor de sódio.

“Além disso, essa substituição das lâmpadas dos postes por LEDs traz um ganho enorme em segurança para nossa população, principalmente para os motoristas e pedestres à noite. Isto porque os LEDs iluminam até 50% mais, dependendo do tipo de via pública beneficiada”, acrescentou o prefeito Leitinho no anúncio do programa.

“É o maior investimento público da história da nossa cidade. Esse programa traz uma maior eficiência energética, com uma economia de 60% em média na conta de energia, e muito mais poder de iluminação, porque os LEDs têm até 50% mais luminosidade em cada ponto. E isso tudo vai ser feito sem custos adicionais para os cidadãos, sem CIP (Contribuição de Iluminação Pública), nada disso. Apenas com a economia na conta de luz que a Prefeitura já paga”, destacou o vice-prefeito Mineirinho.

CRONOGRAMA

Segundo a equipe técnica da Prefeitura que vai acompanhar a execução do programa pela empresa contratada por licitação, serão substituídas até 400 luminárias por dia, começando pelas avenidas e trechos urbanos de rodovias de maior circulação nos horários de pico – como a Avenida Ampelio Gazzetta, Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, Rodovia Rodolfo Kivitz, Avenida São Gonçalo e outras.

Em seguida, serão atendidos os interiores dos bairros de Nova Odessa. Por fim, terão seus parques de iluminação modernizados com LEDs os interiores dos loteamentos fechados e os distritos industriais de Nova Odessa. Mais informações serão divulgadas gradualmente pela Prefeitura de Nova Odessa através da imprensa regional, conforme o andamento do cronograma de trocas.