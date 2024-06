Prefeitura amplia serviços e entrega novas instalações em equipamentos de saúde em São Mateus

O prefeito Ricardo Nunes entregou, nesta terça-feira (4), as reformas realizadas no Hospital Dia (HD) e no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) São Mateus, que ficam no mesmo complexo na Zona Leste da capital, com objetivo de ampliar e qualificar os equipamentos, além de aumentar o número de procedimentos realizados.

Para reforma das duas unidades foram investidos cerca de R$ 14 milhões por meio do programa Avança Saúde SP, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Com esta ampliação, o Hospital Dia de São Mateus passa a ter atendimento 24 horas. e saímos de 120 procedimentos cirúrgicos para 360 por mês, inclusive com implantes e especialistas no Centro de Especialidades Odontológicas, com odontopediatria. Isso representa um avanço muito importante para toda a região”, declarou Ricardo Nunes.

O prefeito ainda destacou que a unidade passa a ter capacidade para realizar um número maior de consultas: de 5 mil para 5.8 mil, assim como a quantidade de exames. Com a nova estrutura, a quantidade de exames aumenta de 5 mil para 5.7 mil; as cirurgias de 120 para 360 mensais. O atendimento do Centro de Especialidades Odontológicas também será otimizado, de 500 para 1.2 mil pacientes por mês. “Queremos atender bem a população, com equipamentos de última geração e profissionais de qualidade”, enfatizou Nunes.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco, explicou que a ampliação do Hospital Dia para atender 24 horas é uma ação da Prefeitura para aumentar o atendimento de cirurgias. “Ele será um hospital cirúrgico. Começamos com seis unidades com esse serviço e já estamos na 12ª, o que já possibilitou que fizéssemos 203 mil cirurgias no último ano.”

A ampliação do HD São Mateus permitirá um aumento de capacidade de atendimento, passando de 8 mil por mês para 11 mil. O quadro de profissionais também foi ampliado de 129 para 168 colaboradores. Com a reforma, o equipamento passa a contar com 12 consultórios (três a mais). As salas de polos curativos, de atendimento pré e pós-operatório, assim as administrativas, copa e vestiário para os funcionários ganharam mais espaço. Além da implantação de um auditório, o local passou a ter uma nova sala de espera, a de procedimentos foi modernizada e a acessibilidade foi adequada em todo o prédio.

Novas especialidades

No CEO, foram implantadas novas especialidades, como a implantodontia e odontopediatria. Com a ampliação, a capacidade de atendimento passa de 500 para aproximadamente 1.200 atendimentos mensais, assim como o número de profissionais, de 16 para 33. A unidade, que contava com quatro consultórios odontológicos agora tem seis, totalmente equipados, sala de espera, auditório, refeitório e adequação para acessibilidade da estrutura física.

As melhorias feitas no CEO deixaram Domério Oliveira da Silva, morador da região, mais otimista. “Esse posto irá nos ajudar muito. Cheguei a fazer alguns orçamentos e por aí o atendimento que preciso ficaria em torno de R$ 3 mil. Agora vou passar no dentista. Cuidar dos dentes nos traz saúde e alegria ter um sorriso bonito”, afirmou.