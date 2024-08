Prefeitura alerta população sobre tentativa de golpe em serviços hospitalares

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema alerta moradores, pacientes e familiares de pacientes internados no Hospital Municipal de Diadema (HMD) e outros serviços de urgência e emergência sobre a tentativa de golpe em nome dos serviços municipais. Nesta semana, chegou ao conhecimento da direção do HMD de que uma pessoa se passou por funcionário do serviço e entrou em contato com famílias de pacientes para solicitar dinheiro, na intenção de agilizar procedimentos e exames.

Os familiares foram orientados a abrir Boletim de Ocorrência.

A SMS ressalta que todo o atendimento, bem como realização de exames, internação, cirurgias e dispensação de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) são gratuitos e que NENHUM PROCEDIMENTO É COBRADO. Placas de alerta no local reforçam que todos os atendimentos são gratuitos e que qualquer solicitação de pagamento deve ser desconsiderada.

Caso alguém peça dinheiro para intermediar esse atendimento nos serviços da rede municipal, fique atento! É golpe. A orientação é não efetuar nenhum pagamento, realizar boletim de ocorrência e informar à direção do serviço de saúde ou, no caso do HMD, o Núcleo Interno de Regulação (NIR), no térreo do hospital.