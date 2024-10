Prefeitos do ABC planejam reformulação do modelo do Consórcio para 2025

Na última quarta-feira, dia 30 de outubro, ocorreu um importante encontro entre os prefeitos eleitos e reeleitos das sete cidades que compõem a região do ABC Paulista. O evento foi realizado durante um almoço no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, e reuniu lideranças locais em torno de um tema central: a reavaliação e possível reformulação do Consórcio Intermunicipal do ABC.

Participaram do encontro os recém-eleitos Gilvan Júnior (PSDB), de Santo André; Marcelo Lima (Podemos), de São Bernardo; Tite Campanella (Cidadania), de São Caetano; Taka Yamauchi (MDB), de Diadema; e Akira Auriani (PSB), de Rio Grande da Serra. Também marcaram presença os prefeitos reeleitos Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, e Guto Volpi (PL), de Ribeirão Pires.

A reunião destacou a importância da cooperação intermunicipal na implementação de políticas públicas que atendam às demandas regionais. Gilvan Júnior, prefeito eleito de Santo André, salientou que essa união é fundamental para captar mais recursos e atrair investimentos para a região, reforçando a necessidade de discutir o modelo atual do Consórcio.

Marcelo Lima, prefeito eleito de São Bernardo, também enfatizou a importância do trabalho conjunto das cidades do ABC e apontou que o modelo vigente do Consórcio precisa ser revisado para atender melhor as necessidades regionais.

Já Tite Campanella, prefeito eleito de São Caetano, expressou abertura para discutir uma eventual reintegração ao Consórcio, mencionando que não há preconceito em relação à proposta, desde que seja benéfica para todas as cidades envolvidas.

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi, corroborou com a necessidade de remodelar o Consórcio Intermunicipal para torná-lo mais profissional e voltado aos interesses dos cidadãos.

Marcelo Oliveira, reeleito em Mauá e atual presidente do Consórcio Intermunicipal, defendeu a continuidade da entidade como uma ferramenta crucial para o avanço político e social da região. Ele destacou que o Consórcio é essencial para abordar problemas comuns entre os municípios nas áreas de mobilidade urbana, meio ambiente e saúde.

Guto Volpi, prefeito reeleito em Ribeirão Pires, propôs a criação de um novo modelo associativo que ofereça maior representatividade e dinamismo nas discussões regionais.

Por fim, Akira Auriani, prefeito eleito de Rio Grande da Serra, reforçou a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio no funcionamento do Consórcio para garantir a participação ativa de todas as cidades. Ele destacou que o objetivo comum deve ser superar divergências partidárias em prol do bem-estar coletivo dos habitantes da região.

Esse encontro marcou um passo significativo na busca por uma maior integração regional e pela efetivação de políticas públicas que beneficiem diretamente os moradores das cidades do ABC Paulista.