Prefeitos do ABC definem plano para fortalecimento da indústria regional

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizou na manhã desta segunda-feira (18/3) a Assembleia Geral dos prefeitos de março, que teve como uma das pautas principais a definição de uma agenda regional de fortalecimento e fomento da indústria local.

A proposta é elaborar um documento e criar o movimento “O Grande ABC e a Nova Política Industrial”, com a participação de todos os agentes do setor, como poder público (prefeituras, Estado e União), iniciativa privada e entidades de classe e as universidades.

Para aprofundar o debate sobre este tema, a previsão é que seja realizado um grande seminário em abril, com a participação do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Quem deve coordenar este movimento é Aroaldo Oliveira da Silva, que foi nomeado pelo presidente do Consórcio ABC e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, como novo secretário-executivo da entidade regional. Aroaldo é graduado em Ciências Sociais, com extensão Gestão de Recursos de Defesa, montador na Mercedes-Benz do Brasil, em São Bernardo do Campo, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e, atualmente, também ocupa o cargo de presidente da IndustriALL-Brasil e da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

“Gostaria de agradecer este convite tão importante. Já tinha relações com todos os municípios e prefeitos antes e acompanhava de perto tudo o que estava sendo realizado em âmbito regional. Estou muito disposto e entusiasmado para dar continuidade ao bom trabalho que foi feito até agora e seguir empenhado em atuar em prol do desenvolvimento de nossa região”, afirmou o novo secretário-executivo do Consórcio ABC.

Aroaldo acaba de retornar de uma viagem à China, em que o foco principal da comitiva da região, organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi estreitar relações e diálogo para o fortalecimento da indústria local, com possível fomento financeiro chinês. Nesta agenda internacional, iniciaram-se conversas para realização no Grande ABC de um Fórum de Economia Criativa e um seminário sobre Cidades Inteligentes.

“A partir desta visita à China e uma reunião que tivemos semana passada com o Alckmin, surgiu a intenção de fazermos uma integração cada vez maior da nossa região com as propostas da Nova Política Industrial do Governo Federal, que possui seis grandes eixos. Estamos muito interessados em fortalecer o temos de bom e acrescentar e ampliar outros pilares para reforçar a indústria de nossa região, e, consequentemente, ampliar emprego e renda à nossa população”, afirmou o presidente do Consórcio ABC, José de Filippi Júnior.

Compras consorciadas

Na reunião mensal dos prefeitos deste mês também ficou definido que o Consórcio ABC iniciará estudos para implementação de compras consorciadas de itens que são de uso comum dos municípios. O objetivo é ter uma ata de compra com maior demanda e, consequentemente, reduzir custos para as prefeituras.

“Esta é uma prática já realizada em outras regiões e que temos informações no sentido de que resulta em economia de aproximadamente 15% aos municípios. A ideia é iniciar por produtos da área da Saúde. Vamos levantar junto aos secretários quais itens seriam de interessa comum e ver a viabilidade de uma compra consorciada”, explicou Filippi.