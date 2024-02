Prefeito Ricardo Nunes inaugura Descomplica SP Lapa e faz elogios a Taka Yamauchi 

A cidade de São Paulo acaba de ganhar um novo espaço dedicado ao atendimento ao cidadão: o Descomplica SP Lapa. A inauguração aconteceu no dia 22/02, com a presença do prefeito Ricardo Nunes e do presidente da SPObras (Secretaria Obras da Capital), Taka Yamauchi.

Essa é a 15ª unidade do Descomplica SP, que tem como objetivo facilitar a vida dos cidadãos, oferecendo diversos serviços públicos em um único local. O espaço conta com 50 atendentes treinados para auxiliar os cidadãos em suas demandas, tornando o processo mais eficiente e menos burocrático. um investimento de R$ 2,6 milhões e mais de 350 serviços em um só local.

Durante a inauguração, o prefeito Ricardo Nunes elogiou Taka Yamauchi, pelo excelente trabalho realizado à frente da SPObras. “É bom ver o trabalho do Taka. Ele não nega trabalho, a gente dá a missão, ele junta a sua equipe e entrega. Todas as metas que a gente deu, o Taka desenvolveu. Meus agradecimentos por toda dedicação, competência e por tudo o que tem feito na SPObras”, ressaltou Nunes.

Taka reafirmou o compromisso da SPObras em trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de São Paulo. “Estamos muito orgulhosos do Descomplica Lapa e de todas as obras que temos executado nos quatro cantos da Capital, levando dignidade para as pessoas e construindo uma cidade mais acolhedora para todos”, disse.

DESCOMPLICA LAPA – Instalado em uma área de 634 m², o Descomplica Lapa dispõe de uma ampla área de atendimento ao público, salas de mediação, banheiros, estacionamento, área de apoio para funcionários, tudo com atendimento às condições de acessibilidade, instalações elétricas e hidráulicas e ainda um espaço especial para o atendimento no Descomplica SP Digital.

Anote o endereço: localizado na Rua Guaicurus, 1000, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.