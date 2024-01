Prefeito Ricardo Nunes autoriza convocações de mais de 7 mil professores para a Rede Municipal de Ensino

O Prefeito Ricardo Nunes anunciou, na tarde desta quinta-feira (18), a autorização para convocações de 7.742 professores, sendo 3.675 professores para Educação Infantil e Ensino Fundamental I e 4.067 professores para Ensino Fundamental II e Médio. O número é duas vezes maior do que o previsto em editais, que era de 3.250 vagas no total e atinge quase 100% dos aprovados.

A autorização será publicada no Diário Oficial da Cidade nesta sexta-feira (19) e em demais canais de comunicação da Secretaria Municipal de Educação (SME). A convocação acontecerá a partir do próximo dia 23 de janeiro.

Os convocados participaram dos primeiros concursos da SME com realização de provas práticas, que visaram selecionar candidatos com capacidade de planejamento de aula, comunicação, conhecimento do conteúdo e capacidade de transposição didática do conteúdo. Os aprovados demonstraram que sabem dar uma aula e dominam o conteúdo relacionado à sua área de atuação.

A SME segue todas as legislações vigentes para chamamento de concursos públicos e de acordo com a Constituição Federal, tem até dois anos para chamada de concursos, de acordo com as suas necessidades. A Pasta também trabalha com professores temporários para cobertura de possíveis ausências, seja por licenças-médicas, seja por vagas que serão preenchidas por concursos.

Na Rede Municipal de Ensino (RME), o piso salarial para docentes com jornada de 40h semanais é de R$ 5.339,79. Os docentes ainda recebem bônus do Prêmio de Desempenho Educacional (PDE), que chega até R$ 6.000,00 e também podem optar pela Gratificação por Local de Trabalho (GLT), concedido aos professores que optarem por unidades com grande rotatividade e a gratificação dada aos que trabalham em escolas consideradas de difícil acesso, que chega até R$660,00 por mês.