Prefeito recebe comitiva para debater investimentos para a mobilidade de São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, recebeu, nesta segunda-feira (2/12), comitiva liderada pelo secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini, para debater investimentos importantes para a mobilidade urbana na cidade. A reunião, que dá sequência às articulações iniciadas pela primeira-dama e deputada estadual Carla Morando, e contou com a participação do prefeito eleito, Marcelo Lima, visa principalmente definir as intervenções prioritárias a serem realizadas no trecho de concessão das rodovias Anchieta (SP 150) e Imigrantes (SP 160) no perímetro do município, além de eventual duplicação da Rodovia Caminho do Mar (SP 148), no trecho que liga a Anchieta à Rodovia Índio Tibiriçá (SP 031).

“Já tivemos uma primeira reunião no gabinete do secretário Rafael Benini, em novembro, e hoje ele convocou a Artesp e a Ecovias para dar sequência aos trabalhos. Os assuntos foram encaminhados e serão integrados também ao grupo de transição, considerando que são obras cujo início deve se dar a partir de 2025. São investimentos importantes para São Bernardo, feitos pela concessionária, tendo em vista o aumento do fluxo de veículos e a tendência de crescimento do município, especialmente com a expansão do polo logístico na nossa cidade”, observa o chefe do Executivo.

Entre os projetos elencados como prioritários para a mobilidade urbana de São Bernardo estão a necessidade de realização de intervenções viárias em quatro trechos da Rodovia Anchieta (alturas dos km 16, km 18, km 23 e km 13,5) e em um ponto da Rodovia Imigrantes (altura do km 20) – essas obras deverão integrar pacote de investimentos que deverá ser realizado pela concessionária Ecovias conforme acordo firmado junto ao Ministério Público de São Paulo. Também entrou na pauta a possibilidade de dar andamento ao projeto estadual de duplicação da Rodovia Caminho do Mar (SP 148), no trecho entre a Rodovia Anchieta à Rodovia Índio Tibiriçá (SP 031) – do km 29,42 ao km 33,4.

Para o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado, Rafael Benini, a reunião reafirma parceria de longo prazo com o prefeito Orlando Morando e com a deputada estadual Carla Morando. “Estamos renovando essa parceria com o prefeito eleito Marcelo Lima justamente para que essas obras sejam executadas o mais rápido possível, privilegiando a população de São Bernardo do Campo, uma cidade que sofre bastante os impactos das rodovias Anchieta e Imigrantes”, observa.

A deputada estadual Carla Morando destacou que sua articulação junto ao Estado visa, sobretudo, garantir que São Bernardo saia beneficiada e receba a maior parte dos investimentos que serão realizados pela concessionária Ecovias conforme acordo firmado junto ao Ministério Público de São Paulo. “Grande parte do trecho de concessão da Ecovias no Sistema Anchieta-Imigrantes está em São Bernardo e, por isso, nada mais justo que esses investimentos sejam utilizados para melhorar o sistema viário no município”, considera.

O prefeito eleito Marcelo Lima agradeceu o esforço da deputada Carla Morando, além da atenção do governador Tarcísio de Freitas e do secretário Rafael Benini em relação ao tema. “Também agradeço o prefeito Orlando Morando por essa oportunidade de pensar na cidade neste momento de transição para que não haja paralisação dos trabalhos e projetos, porque certamente quem ganha com isso é o morador com esses novos investimentos”, diz.

O encontro, realizado no Paço Municipal de São Bernardo, contou ainda com a participação da vice-prefeita eleita, Jéssica Cormick; do secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador; do diretor de concessões do grupo EcoRodovias, Rui Klein; do diretor de operações da Artesp, Santi Ferri; e do diretor superintendente da Ecovias, Ronald Marangon.