Prefeito Orlando Morando vistoria obras da nova UBS Santa Terezinha

Mais infraestrutura para a rede de Saúde municipal, com a implantação da nova Unidade Básica (UBS) Santa Terezinha, em construção entre as ruas Guerra Junqueiro e Anita Franchini, no bairro Santa Terezinha. Um importante avanço, que substituirá a atual sede, que está em um imóvel alugado e com inúmeros problemas estruturais, por um novo prédio, mais moderno e adequado à atual demanda e construído em terreno público.

De acordo com o prefeito Orlando Morando, que vistoriou o andamento das obras, nesta sexta-feira (15/3), ao lado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, este é mais um compromisso com a população que está sendo cumprido pela atual administração. “Mais um projeto em andamento, que nos permitirá sair do aluguel e que transformará a oferta de Atenção Primária aqui nesta região. As instalações atuais são precárias, mas estamos trabalhando e vamos ofertar a melhor estrutura de UBS que esse bairro poderia ter. Será inovador”, relatou Morando.

NOVA ESTRUTURA – Com investimento de R$ 8 milhões, a nova unidade terá área total de 997,84 m², o dobro da atual unidade, que tem 550 m². Contará com dois andares, sendo que no andar térreo terá quatro consultórios, recepção, farmácia, fraldário, salas de coleta, de pequenos procedimentos, de aplicação de medicamentos e da comunidade. No piso superior, mais quatro consultórios, totalizando oito, quatro consultórios odontológicos, áreas administrativas, refeitório e sala de treinamento.

PÚBLICO-ALVO – A atual demanda da UBS Santa Terezinha atende a 15 mil pacientes ativos cadastrados em sistema, com uma média mensal de 10 mil atendimentos e 3,2 mil medicamentos dispensados. São 42 funcionários, sendo três equipes de Saúde da Família.

“Toda a equipe será remanejada para a nova UBS e haverá novas contratações. Além da melhora da ambiência tanto para o paciente como para os profissionais que irão trabalhar, a demanda será mais bem distribuída, com um espaço mais amplo, o que nos possibilitará também expandir o número de atendimentos”, explicou Dr. Geraldo.