Prefeito Orlando Morando sanciona leis que expandem valorização dos profissionais da GCM

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, realizou, nesta quinta-feira (14/12), o ato de sanção de três leis, cujas propostas trazem melhorias aos benefícios dos profissionais da Guarda Civil Municipal (GCM).

Com os novos textos, as mulheres GCMs poderão se aposentar com 52 anos e os homens com 55 anos, desde que cumpridos 30 anos de contribuição previdenciária e 25 anos de serviço na Segurança Pública. Outro benefício é que a gratificação permanente dos profissionais por risco de vida recorrente às atividades da GCM integre a aposentadoria. Também ficou instituída a Inspetoria de Operações e Patrulhamento Especializado (IOPE), garantindo que as equipes especializadas – a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), a Guarda Ambiental e a Patrulha Maria da Penha – não sejam descontinuadas.

O ato oficial foi realizado no Teatro Cacilda Becker, no Paço Municipal, com a presença de inúmeros guardas, da deputada estadual Carla Morando, vereadores e demais autoridades.

“Posso garantir que este é o maior plano de avanço da GCM que São Bernardo já teve. Uma conquista desses homens e mulheres que cuidam com afinco da segurança das nossas famílias. Em 2017, a GCM estava sucateada e o primeiro benefício que trouxemos para a corporação foi a transição do regime de CLT para estatutária. Tenho certeza que os nossos guardas tem muito mais orgulho de fazer parte dessa corporação”, declarou o prefeito Orlando Morando.

A valorização dos agentes de segurança foi enaltecida pelo coronel Carlos Alberto dos Santos, secretário de Segurança Urbana. “É um dia histórico para todos nós. O reconhecimento do nosso trabalho, que demonstra o valor de cada GCM para a atual administração e para toda nossa população”.

VALORIZAÇÃO – Emocionada, a GCM 1ª Classe Edenir – que está na corporação há 23 anos – fez questão de agradecer o empenho da administração na sanção destas leis. “Eu amo a Guarda Municipal. Tudo o que sou e tenho hoje devo à GCM. Foi por ela que consegui criar meus filhos e poder, agora, me aposentar com dignidade, é muito gratificante. Daqui dois anos vou me aposentar com um descanso digno”, exaltou a GCM que, em fevereiro de 2024 completa 66 anos.

Há 24 anos na Guarda Municipal, a GCM 1ª Classe Augusta também comemorou a valorização da Guarda. “Eu entrei com 21 anos na instituição. Quando iniciei não exista nada, nem armamento. Ter essas leis é um sentimento de vitória e reconhecimento por tudo que já passamos na corporação”, destacou.

ESTRUTURA – Desde o início da gestão, a Prefeitura de São Bernardo vem intensificando os investimentos na pasta. Atualmente, a Guarda Civil Municipal da cidade é a segunda maior do Estado, com 874 agentes.

A GCM de São Bernardo conta com estrutura composta por seis inspetorias regionais, três bases especializadas (Romu, Patrulha Maria da Penha e Guarda Ambiental), Centro Integrado de Monitoramento (CIM), Centro de Formação em Segurança Urbana, Corregedoria Geral, Centro de Operações Integradas (COI) em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil, além de base almoxarifado e serviço de vigilância na Prefeitura.

MODERNIZAÇÃO – Até o final de 2024, o Centro Integrado de Monitoramento (CIM) passará por um processo de modernização, ampliando o patrulhamento em vídeo em São Bernardo.

DRONES – Em outubro, Guarda Civil Municipal passou a contar com o reforço de drones, ampliando o monitoramento de segurança da cidade em pontos de maior incidência criminal, atuar na contenção de pancadões e festas irregulares, no apoio às viaturas de campo, bem como na vigilância das áreas de preservação ambiental, na segurança de grandes eventos e também no patrulhamento da Prainha do Riacho Grande e Parque Estoril.