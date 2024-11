Prefeito Orlando Morando lança Operação Pé D’Água 2024/2025

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, lançou nesta sexta-feira (29/11) a Operação Pé D’Água 2024/2025. A iniciativa tem como objetivo minimizar o impacto das chuvas de verão no município, em especial em tempos de eventos climáticos extremos. Coordenada pela Defesa Civil, a operação prevê a realização de série de ações até abril de 2025, incluindo mutirões preventivos com o propósito de preservar vidas e reduzir danos durante as fortes tempestades comuns nesta época do ano.

“Este é mais um programa de sucesso implementado em 2017 e que vem sendo fundamental para a proteção de vidas durante o período mais chuvoso do ano. Nos últimos oito anos, investimos R$ 500 milhões em ações de prevenção e infraestrutura, sendo R$ 100 milhões somente no Piscinão do Paço Municipal, a maior obra de drenagem urbana do País, além de canalização de córregos, construção de taludes, e manutenção permanente”, ressaltou o chefe do Executivo.

Conforme o prefeito, é possível observar por toda a cidade os investimentos realizados no combate às enchentes, a exemplo da Vila São Pedro, Jardim Thelma e Ferrazópolis, bairros onde foram realizadas obras de contenção de encostas. “Essas áreas eram consideradas de extremo risco no início da gestão e hoje estão completamente protegidas. Sabemos que os eventos climáticos extremos se intensificaram, porém, tenho a certeza que nosso trabalho está sendo exemplar”, complementou Morando.

O lançamento oficial da Operação Pé D’Água 2024/2025 foi realizado no Salão Nobre do Paço Municipal. Além do prefeito, participaram da cerimônia os secretários municipais cujas Pastas integram a força-tarefa. A operação é coordenada pela Defesa Civil Municipal e envolve 13 secretarias: Serviços Urbanos, Habitação, Assistência Social, Obras e Planejamento Estratégico, Esporte e Lazer, Saúde, Finanças, Segurança Urbana, Meio Ambiente e Proteção Animal, Comunicação, Transporte e Vias Públicas, Educação e Governo.

Entre as ações preventivas executadas pela Operação Pé D´Água destaque para a capacitação dos agentes públicos, agentes comunitários de saúde, gerentes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs) e voluntários realizada em novembro, além dos mutirões para a conscientização dos moradores em áreas de riscos.

INTERVENÇÕES CONTRA IMPACTOS DAS CHUVAS EM 2024 – Balanço feito pela Secretaria de Serviços Urbanos mostra que foram realizadas 589 intervenções durante a Operação Pé D’Água 2023/2024. Um ano antes, a força-tarefa 2022/2023 registrou 512 ações e, no mesmo período anterior (2021/2022), foram 260.