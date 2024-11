Prefeito Orlando Morando inaugura o 1º Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista

Com o objetivo de qualificar o cuidado e garantir um tratamento amplo e humanizado, a Prefeitura de São Bernardo inaugurou em São Bernardo, nesta quinta-feira (21/11), o primeiro Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista do Estado de São Paulo. Denominado TEAcolhe, o novo equipamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, no andar térreo do prédio que abrigava o antigo Hospital Municipal Universitário (HMU), localizado na Avenida Bispo Cesar D’acordo Filho, 161, no Rudge Ramos.

Sob gestão municipal, com investimento municipal de R$ 450 mil para a reforma das instalações, o espaço foi completamente reestruturado e readaptado para ofertar tratamento completo para o diagnóstico e tratamento de pacientes com transtorno do espectro autista. O novo serviço será referenciado e agendado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs). O custeio mensal da nova unidade terá aporte do Governo do Estado, conforme explicou o prefeito Orlando Morando, durante a cerimônia de entrega do TEAcolhe.

“Este é mais um legado da nossa gestão, que teve apoio da minha esposa, nossa deputada estadual, Carla Morando, que tratou a demanda junto ao governador Tarcísio de Freitas, que, por sua vez, teve muita sensibilidade em atender ao nosso pedido na instalação desse importante serviço. É um marco, uma referência no cuidado de TEA dentro da saúde pública, não só do Estado, como do País inteiro. Apenas com recurso municipal é impossível manter toda a estrutura de Saúde que São Bernardo oferece, por isso contamos com o envio de recursos do Estado para o custeio mensal e de emendas parlamentares que viabilizem o funcionamento de toda a nossa rede”, detalhou o prefeito.

No novo equipamento, serão ofertadas consultas médicas em psiquiatria, neurologia e neuropediatria e acompanhamento multiprofissional em fisioterapia, fonoaudiologia, assistência social, psicologia, terapia ocupacional, entre outros. “Uma conquista imensurável também para mães, pais, demais familiares, e principalmente, para os pacientes com transtornos do espectro autista, que passam a ter um serviço especializado, a partir de agora, com toda a estrutura necessária para o seu pleno desenvolvimento”, reforçou o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple.

ESTRUTURA – O TEAcolhe conta com 11 salas, divididas entre três consultórios médicos, três salas multiatendimento, sala de cuidados de enfermagem, espaço sensorial, biblioteca, refeitório, sala de reunião, recepção, sala de espera, vestiários, copa, administração, entre outros.