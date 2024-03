Orlando Morando inaugura novo Ceitec voltado a fomentar ecossistema de negócios

Um ambiente propício para novos negócios. Na esteira do conceito de impulsionar a evolução tecnológica na cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, inaugurou nesta quarta-feira (20/03) o novo Ceitec (Centro de Inovação e Tecnologia), no bairro Baeta Neves. Com a entrega do equipamento, completamente reformado e modernizado, o município visa ampliar parcerias com universidades, empresas e a incubação de start ups, em estímulo ao ecossistema de inovação e uso de ferramentas tecnológicas.

O investimento nesta transformação do local se deu no valor de R$ 4 milhões. A modernização concretizada é fruto de financiamento celebrado com a Desenvolve SP – agência de fomento vinculada ao governo do Estado -, convênio que registrou empenho da primeira-dama do município e deputada estadual, Carla Morando, além de trabalho da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, coordenada por Hiroyuki Minami.

“Encontramos um prédio abandonado quando assumimos a Prefeitura. O que fizemos é marca da otimização de recursos públicos. Um orgulho constatar neste momento um espaço para consolidar grandes cases, continuarmos avançando no segmento e, assim, estimularmos ainda mais a geração de inovação e criação de novas ferramentas de tecnologia. Produção que irá agregar ao que é desenvolvido na cidade. Plantamos e germinamos as diretrizes. Agora precisamos da colaboração de todos para manter esse espaço vivo. Inovação não tem limites”, frisou o prefeito Orlando Morando.

O evento registrou as presenças, além do chefe do Executivo municipal e de Carla Morando, do secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Thiago Liporace, do diretor da Desenvolve SP, Fábio Arroyo, do reitor da FEI, Vagner Bernal Barbeta, representando as instituições de ensino parceiras, e Ricardo Ferreira, presidente da multinacional DXC Technology, em nome das empresas parceiras.

Mediante a reestruturação do espaço, o Ceitec passa a contar com ambientes individuais e coletivos, locais para reuniões, auditórios, espaços para eventos, área de coworking, recepção, copa e cafeteria, com acesso gratuito à internet. O ambiente proporcionará mentorias sobre temas relacionados ao controle de custos, contabilidade, recursos humanos, marketing, precificação de produtos, vendas, além de treinamentos e cursos ligados à inovação e empreendedorismo, palestras, workshops, encontros de negócios, feiras e networking, com contatos junto a empresas e investidores.

Liporace pontuou que a abertura do Ceitec representa uma enorme “realização, olhando para o presente e o futuro” do município e da sociedade. “Pela pujança, São Bernardo é robusta no setor produtivo. Toda essa força só vai engrandecer com esse novo ambiente de inovação”, sustentou. O secretário executivo emendou ainda um convite para que o Ceitec possa integrar programa que envolve ambiente de inovação desenvolvido pela pasta e que ganhará um “upgrade” nos próximos dois meses. “Serão novos incentivos a empresas e universidades.”

Dentro do pacote de intervenções físicas no espaço estão instalação de contêineres para salas, implantação de auditório multiuso e coworking, pintura geral, mobiliário, instalações hidráulicas e elétricas renovadas, elevadores, cabine primária reformada, cobertura e piso revitalizados, telhado impermeabilizado e nova comunicação visual, bem como acessibilidade completa.

PONTAPÉ INICIAL – O Ceitec foi criado pela Administração municipal em 2017. Desde então, vem realizando chamadas públicas para captação de projetos e ideias de inovação tecnológica, nos quais os participantes passam por mentorias de empresas e universidades para elaboração do plano de negócios. O equipamento viabilizou também a realização de eventos técnicos direcionados à inovação e tecnologia, estratégias de aproximação entre as universidades e empresas, encontros de negócios e palestras nas instituições de ensino superior.