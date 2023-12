Prefeito Orlando Morando fortalece trabalho social com entrega de 15 veículos a entidades de São Bernardo

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou na manhã deste domingo (03/12) as chaves de um novo lote de carros utilitários zero km, modelo Volkswagen Saveiro, a 15 entidades assistenciais da cidade, em evento realizado nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo. Os veículos foram adquiridos com recursos obtidos junto à iniciativa privada nos jantares da Primavera e de Aniversário de 470 anos do município, ambos promovidos neste ano pelo Fundo Social de Solidariedade. Ao todo, R$ 1,2 milhão foi investido na aquisição dos carros que a partir de agora passam a fortalecer o trabalho social desempenhado pelas entidades em diversos territórios de São Bernardo.

Com a entrega deste novo lote, o Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo atingiu a marca de 89 veículos entregues a entidades assistenciais da cidade. Anteriormente, 44 carros modelo Renault Kwid haviam sido entregues em 2019, enquanto outras 30 picapes Saveiro foram repassadas as entidades em maio deste ano. Os veículos, que contam com identificação visual da entidade a qual pertencem e da Prefeitura, passaram a ser uma ferramenta importante no desenvolvimento de ações sociais dessas organizações junto a famílias em vulnerabilidade social, sejam para fazer deslocamento de assistidos ao hospital ou até mesmo na retirada de cestas básicas e doações.

“As entidades sociais têm um papel muito importante para a sociedade. Elas chegam muitas vezes onde o poder público não consegue atuar. Então se tem algo que devo a essas entidades é a gratidão pelo trabalho desempenhado por cada uma delas. Hoje, com a entrega desses veículos, nosso objetivo é fortalecer ainda mais as ações sociais desempenhadas por cada uma delas”, destacou o chefe do Executivo. A cerimônia contou com participação da deputada estadual e primeira-dama, Carla Morando, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Greici Picolo, de secretários e vereadores, além de representantes das entidades beneficiadas e da Volkswagem – empresa vencedora do chamamento público de aquisição dos veículos.

Nesta entrega, foram contempladas as seguintes entidades: Aldeias Infantis SOS; Assisbrac; Associação Beneficente Sheikinah; Camp SBC; Casa Transitória Servidores de Maria; Casa das Crianças Menino Jesus; Creche Jesus de Nazareth; Criança Vida Nova; Instituto Cativar; Projeto Caridade; Lar da Mamãe Clory; Lar Maria Amélia; Projeto Manancial; Obras Sociais São Pedro Apostolo; e SEMEA – Sementes do Amanhã.

“É muito gratificante ver essa união entre o Fundo Social e as entidades sociais. Um trabalho feito por diversas mãos e que tem mostrado diariamente como a solidariedade transforma a vida de milhares de pessoas. Fico muito honrada em ver o trabalho que iniciamos lá em 2017 tem crescido cada vez mais”, completou a deputada estadual Carla Morando.

GRATIDÃO – Vice-presidente da Assisbrac, Sérgio Bonjardim, destacou a importância que o veículo entregue pelo Fundo Social de Solidariedade passará a ter na rotina das três unidades da entidade. “Com este novo carro, vamos passar a ter melhores condições de fazer a retirada de doações, assim como, o transporte de insumos básicos. Sem sombra de dúvidas, essa parceria com a Prefeitura e o Fundo tem sido fundamental para garantir o atendimento das 450 pessoas que contam com nosso apoio e trabalho.”