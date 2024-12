Prefeito Orlando Morando entrega revitalização da Central de Trabalho e Renda

A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão do prefeito Orlando Morando, entregou, nesta terça-feira (24/12), a revitalização do prédio da Central de Trabalho e Renda (CTR). A unidade, que presta serviços de intermediação de vagas de emprego junto à iniciativa privada e habilitação de seguro desemprego, recebeu R$ 546 mil em manutenções estruturais para melhor atender a população.

O prédio da CTR possui 518 m², conta com dois espaços para atendimento aos munícipes, quatro salas para desenvolvimento de cursos de capacitação profissional, além de área para integração de candidatos e empresas da cidade. Entre janeiro e 19 de dezembro de 2024, a Central de Trabalho e Renda atendeu 36.694 munícipes, sendo 33.461 para intermediação de mão de obra e 3.233 para habilitação de seguro desemprego.

Conforme explica o prefeito Orlando Morando, a CTR atua como agência pública de fomento ao emprego em auxílio às empresas da cidade e é responsável pela oferta de vagas de trabalho, além de promover feirões periódicos em conjunto com empresas parceiras. “Não tem nada mais importante para uma família, além da saúde, do que o emprego e a geração de renda. É exatamente esse o papel da nossa CTR, que passou por uma manutenção completa e está sendo entregue para a população nesta véspera de Natal”, diz.

CASE DE SUCESSO

O trabalho de fomento à geração de emprego e renda na cidade é coordenado pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, Pasta chefiada pelo secretário Fernando Longo. Segundo ele, a CTR atende média de 350 pessoas diariamente, além de promover mutirões e feirões de emprego em parceria com as empresas. Desde 2017, foram realizados 25 feirões de emprego, com oferta de 50.321 vagas.

CAGED

Como resultado do desempenho de políticas públicas voltadas ao emprego, São Bernardo acumula 35,3% dos postos de trabalho com carteira assinada do Grande ABC no acumulado do ano. É o que aponta balanço do levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de outubro, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, atrelado ao governo federal. No total, a cidade registra saldo positivo de 12.872 empregos no período, entre as 36.467 vagas criadas em toda a região.

SERVIÇO

A CTR fica na Rua Padre Lustosa, 48, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A agência também atualiza diariamente as vagas disponíveis no portal. Interessados em participar da seleção devem enviar currículo para o e-mail ([email protected]) com o código da vaga pretendida e o número do CPF.