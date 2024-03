Prefeito Orlando Morando entrega revitalização da cancha de bocha do CRI

Pessoas da melhor idade que frequentam o Centro de Referência do Idoso (CRI) de São Bernardo passaram a contar com uma nova cancha de bocha. Após receber revitalização completa, o equipamento esportivo foi entregue, na tarde desta quinta-feira (14/3), pelo prefeito Orlando Morando. Entre as melhorias realizadas no local, destaque para troca de piso, nova pintura e iluminação, bem como novo jogo de bolas.

A cancha de bocha é um dos atrativos do CRI – situado na Avenida Redenção, 271, Jardim do Mar –, espaço de convivência social que recebe, em média, 400 visitantes da terceira idade por mês para oficinas gratuitas diversas de esporte, lazer e cultura, tais como ioga, ginástica, alongamento, teatro, artesanato e dança circular, além de atividades socioeducativas. Para participar, basta ter idade igual ou superior a 60 anos e residir no município.

“O CRI é um serviço fundamental, de valorização da terceira idade. Nosso objetivo é prevenir situações de isolamento social e familiar da pessoa idosa e contribuir no processo de envelhecimento saudável. A revitalização da cancha de bocha vem ao encontro desse processo de ofertar atendimento e estrutura de qualidade para este público”, frisou o prefeito Orlando Morando.

A revitalização da cancha de bocha é fruto de parceria entre as secretarias de Assistência Social, chefiada por André Sicco, e de Esportes e Lazer, liderada por Alex Mognon. Os serviços executados consistem na troca de todo piso da cancha (asfalto); nova pintura, interna e externa; troca de todo o carpete; troca da iluminação, além de instalações de novos refletores; adesivação dos vidros; reformulação do acabamento interno de madeira; e novo jogo de bolas.

APROVAÇÃO – Para o coordenador da bocha do CRI, o aposentado Bruno Victório Meneghetti, 85 anos, a nova cancha ficou perfeita. “É um espaço ótimo para o público acima dos 60 anos passar as tardes livres, se divertir e brincar”, pontuou. Quem também está empolgada com o novo local é a aposentada Geni Belote, 74 anos, moradora do Jardim Silvina. “Comecei a jogar por intermédio da minha amiga e estou aprendendo. Agora vou me dedicar para ganhar todos os campeonatos”, destacou.