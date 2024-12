Prefeito Orlando Morando entrega revitalização completa da UBS Jardim Farina

Mais um importante equipamento da rede de Atenção Primária da Saúde de São Bernardo recebeu revitalização completa, desta vez, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Farina. A entrega da reforma foi feita pelo prefeito Orlando Morando, ao lado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple.

Foram investidos R$ 1,1 milhão, em pacote que contemplou a expansão da unidade, com a construção de mais dois consultórios – totalizando oito –, e realização de serviços em toda a parte elétrica e estrutural, com substituição de telhado, calhas e rufos, revitalização interna, externa e instalação de nova comunicação visual.

“Nesses oito anos de mandato, reformamos praticamente todas as 34 UBSs da cidade, sempre pensando no bem-estar de quem mais precisa. Esta unidade, em especial, recebe um importante fluxo, de quase 50 mil pessoas por mês, e as atividades na sala da comunidade estavam sendo prejudicadas. Agora, toda a rotina do trabalho volta ao normal”, recordou o prefeito Orlando Morando.

A UBS Farina está localizada na Rua Maria Josefa Mendes, nº 15. Funciona das 7h às 22h, dentro do programa Saúde na Hora Certa – a imunização acontece das 8h às 21h e a dispensação de medicamentos das 8h às 17h.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – São Bernardo possui 34 Unidades Básicas de Saúde, com 20 delas em funcionamento com horário estendido até às 22h pelo programa Saúde na Hora Certa. Juntos os equipamentos são a porta de entrada da saúde pública no município, responsáveis pelos serviços de consultas médicas, exames laboratoriais, vacinação, atendimento odontológico, pré-natal de gestante, dispensação de medicamentos, acompanhamento de pacientes crônicos como diabéticos e hipertensos, tratamento em grupos, visitas domiciliares, entre outros.