Prefeito Orlando Morando entrega reforma da sala multiuso do CREC Pauliceia

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou à população a reforma da sala multiuso do Centro Recreativo, Esportivo e Cultura Gentil Antiqueira, mais conhecido por CREC Paulicéia (R. Francisco Alves, 460 – Paulicéia) nesta quinta-feira (28/11). As intervenções se deram em todo o telhado e no forro. Foi realizada a substituição das calhas e tubos de queda de água para que não haja nenhum tipo de infiltração, além de nova pintura do espaço – investimento de R$ 200 mil.

“Depois das chuvas na nossa região, recebemos muitas reclamações em nossa live dos moradores que relataram problemas aqui no telhado do espaço. Prontamente fechamos o espaço, realocamos os alunos em outros locais e garantimos que as melhorias não afetassem os mais de 500 moradores que são atendidos nesta sala com oficinas. Seguimos trabalhando para cuidar da nossa cidade e das pessoas”, analisou o chefe do Executivo.

O Crec Pauliceia atende cerca de 3.000 pessoas por mês em diversas atividades no complexo, que também abriga ginásio poliesportivo, piscina, sala de dança, de artes, biblioteca e um grande espaço ao ar livre, além da cancha de malha.

A entrega da nova sala multiuso aconteceu ao lado da secretária de Cultura e Juventude, Greici Picolo Morselli, e do secretário de Esportes e Lazer, Sérgio Pasin. Em conjunto, as secretarias promovem diversidade de cursos à população, bem como eventos gratuitos, atendendo a população do bairro nas diversas faixas etárias e em diversos seguimentos.

SONHO OLÍMPICO – Laysa Pimentel, de 12 anos, moradora do bairro Pauliceia, faz aulas de ginástica rítmica na sala multiuso. Ela esteve na entrega do novo espaço e ostentava mais de dez medalhas conquistadas na modalidade. “Treino há três anos aqui no CREC. Desde que comecei no esporte, me apaixonei. Agora, com essa reforma, teremos mais segurança para treinar. Meu sonho é um dia poder disputar uma Olimpíada”, declarou.