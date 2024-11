Prefeito Orlando Morando entrega recapeamento na região central do Riacho

Em avanço do plano de recuperação da malha viária da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou simbolicamente nesta segunda-feira (18/11) a conclusão das obras de recapeamento na região central do Riacho Grande. A iniciativa, nesta etapa, englobou melhorias em praticamente 2 quilômetros de extensão do bairro, dentro do Asfalto Novo, maior programa de pavimentação da história do município.

O investimento nesta fase se deu no valor de R$ 1,5 milhão, tendo como objetivo melhorar a mobilidade urbana e proporcionar maior segurança no tráfego, além de valorização da região. Entre as vias contempladas estão a Avenida Amazonas, Avenida Araguaia, Rua José, Rua Marcilio Conrado, Avenida da Praia, Rua Rio Acima, Avenida Ivaí, Rua Santa Maria, Rua Antônio Caputo, Rua Sophia D’Angelo Caputo e Rua Henrich Nordhoff.

“Obras 100% concluídas, cumprindo com aquilo que nos comprometemos. Intervenção envolveu desde fresagem a nova pavimentação e sinalização viária. Serviço completo. A malha viária do Riacho estava deteriorada e demandava por esse recapeamento. Foram 30 dias de execução dos trabalhos. Agora, asfalto novinho. É de trabalho que São Bernardo precisa e não vai parar. Temos mais obras chegando e diversas outras ainda para entregar até o fim do mandato”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

Desde 2017, o Programa Asfalto Novo já registrou impacto em mais de 1.700 vias da cidade, o que corresponde a cerca de 900 quilômetros de extensão. Para se ter uma ideia da dimensão do projeto até o momento, a distância num trajeto de automóvel seria o equivalente entre o Centro de São Bernardo até a cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás.

As obras, em sua maioria, são de responsabilidade da Secretaria de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, gerida por Delson José Amador. Além de renovar o viário, otimizando o fluxo de veículos na cidade, a medida tem gerado economia de recursos públicos. A Administração municipal reduziu os gastos com os serviços de tapa-buraco em aproximadamente R$ 2 milhões.

BENEFICIADOS – Implantado desde o primeiro ano da gestão, o Programa Asfalto Novo atingiu diversos bairros de São Bernardo. As melhorias já alcançaram, na lista de locais, o Grande Alvarenga, Batistini, Rudge Ramos, Paulicéia, Cooperativa, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Assunção, Planalto, Jardim da Represa e Jardim das Oliveiras.