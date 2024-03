Prefeito Orlando Morando entrega primeiro Centro de Diálise ambulatorial público de São Bernardo

Mais qualidade de vida e longevidade no tratamento dos doentes renais crônicos de São Bernardo. Sob essa vertente, o prefeito Orlando Morando entregou nesta segunda-feira (4/3) o primeiro Centro de Diálise ambulatorial público municipal, ao lado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple e da coordenadora da nefrologia, Dra. Katia Galache.

“Com o que há de mais moderno em equipamento e instalações, esse novo serviço trará mais conforto e segurança aos nossos doentes renais. Cada conjunto de máquinas, responsável por filtrar o sangue do paciente tem um custo aproximado de R$ 100 mil, o que demonstra todo nosso esforço em ofertar o que há de melhor em saúde para a população da nossa cidade”, declarou Morando.

As vagas para o Centro terão gerenciamento do departamento de regulação municipal, que de acordo com o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, serão preenchidas gradativamente. “Já conseguimos desospitalizar 20 pacientes para início do tratamento neste novo espaço e assim que houver melhora clínica dos demais, eles poderão voltar para casa e dar continuidade ambulatorial na diálise”, explicou Reple.

NOVA ESTRUTURA – A nova estrutura, que já está em operação dentro do Hospital de Clínicas (HC) – localizado na Estrada do Alvarenga, 1001 -, irá absorver toda a demanda dos pacientes, que, até então, necessitavam de internação para a realização de hemodiálise. São 12 posições, que atendem até 72 pacientes por mês, com sessões em três turnos.