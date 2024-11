Prefeito Orlando Morando entrega obras de alargamento da Estrada Poney Club

Em mais uma ação para reforçar a infraestrutura urbana da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou nesta quarta-feira (06/11) as obras de alargamento da Estrada do Poney Club, no Jardim das Oliveiras, região do Grande Alvarenga. A medida compreende importante intervenção viária para otimizar o fluxo de veículos em todo o entorno. O investimento total se deu no valor de R$ 20 milhões.

O conjunto de intervenções envolveu a requalificação completa da via, desde o cruzamento da Estrada dos Alvarengas até o fim da ligação com os bairros Orquídeas, Las Palmas e Parque Bandeirantes, visando melhorar a mobilidade na região, próxima à Rodovia dos Imigrantes. O pacote abrange ampliação do traçado de duas para três faixas de rolamento, sendo uma no sentido bairro e duas no sentido Centro, além de nova pavimentação e calçamento.

“Intervenção significativa de mobilidade 100% concluída. Obra importante não é aquela que apenas começa e sim a que termina, entregue à população. Fizemos uma verdadeira transformação da região, com requalificação da Poney Club, que liga a Estrada dos Alvarengas ao Orquídeas, Las Palmas e, muito em breve, estará conectada ao trevo da Rodovia dos Imigrantes, próximo ao Rodoanel”, salientou o chefe do Executivo municipal.

Secretário de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, Delson José Amador, responsável pelas intervenções, destacou que o alargamento da via traz, “além de mais mobilidade, segurança para o tráfego, inclusive de veículos pesados, conforto e valorização da região”. A entrega da requalificação antecede a finalização também da construção do prolongamento da Rua Santa Martins, que irá criar ligação direta da via até o acesso à rotatória do Km 25 da Imigrantes (SP-160), facilitando o acesso do Orquídeas aos Jardim Pinheiros e Represa, desafogando a Estrada dos Alvarengas.

A iniciativa contempla antiga demanda de moradores e comerciantes das adjacências. Esse pacote de obras integra robusto aporte voltado à infraestrutura, por meio do Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Socio-Ambiental dos Bairros de São Bernardo), que engloba intervenções de mobilidade, preservação ambiental, drenagem e saneamento básico.

MELHORIAS – A inauguração se soma a uma lista volumosa de obras para requalificação da mobilidade de São Bernardo. A Administração municipal já viabilizou quatro importantes viadutos (Tereza Delta, Mamãe Clory, Praça dos Bombeiros e João Fernandes Filho), efetivou a duplicação da Estrada Samuel Aizemberg, no Cooperativa, o alargamento da Avenida Newton Monteiro de Andrade, na região central, e consolida a ampliação da Estrada dos Alvarengas, em trecho de divisa com Diadema, além das construções do novo acesso à Imigrantes, do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, entre o Planalto e Jordanópolis, e de dois viadutos no Corredor ABD, na Paulicéia.