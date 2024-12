Prefeito Orlando Morando entrega obra de contenção de encosta na Rua da Bica

Mais uma importante obra para prevenção de riscos decorrentes dos temporais foi entregue pela Prefeitura de São Bernardo nesta sexta-feira (20/12). Trata-se da construção de talude na Rua da Bica, na Vila São Pedro, obra que oferece proteção a 210 famílias que vivem no entorno, afastando os temidos escorregamentos de terra, e que recebeu investimento da ordem de R$ 11 milhões.

De acordo com o prefeito Orlando Morando, a intervenção se soma às outras 30 realizadas pela Prefeitura desde 2017 cujo objetivo principal é a contenção de encostas em áreas de risco. “No passado, presenciei um deslizamento aqui neste local e asseguro que foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Por isso, todo nosso esforço em concluir mais essa obra. Investimos mais de R$100 milhões na revisão destas importantes intervenções em nossa cidade”, observa.

Do total de R$ 11 milhões investidos na obra, 17% é proveniente de recursos da Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Habitação: 1,8 milhão. O restante é fruto de investimento realizado em parceria com o Governo Federal, por meio da Caixa Econômica. As intervenções foram realizadas em área de 10 mil metros quadrados pela Construtora Paulista Obras e Pavimentação LTDA.

Secretário de Habitação de São Bernardo, João Abukater Neto destaca sua satisfação ao ver mais uma obra concluída. “Essa é uma obra de grande porte, fundamental para trazer tranquilidade aos moradores dessa região. Tenho certeza de que, a partir de agora, toda a água proveniente da chuva será drenada da forma correta, sem causar transtornos às famílias”, diz.

INVESTIMENTO – A Prefeitura de São Bernardo já investiu mais cerca de R$ 100 milhões em obras de contenção de encostas em áreas de risco do município desde 2017, contemplando moradores que vivem em locais como Vila Esperança, Cooperativa, Vila São José, Ferrazópolis, Jardim Silvina, Jardim Limpão, Golden Park, Vila São Pedro, entre outros.