Prefeito Orlando Morando entrega nova área veterinária do zoológico municipal

O Prefeito Orlando Morando entregou, nesta terça-feira (5/3), a reforma da área da clínica veterinária do Zoológico do Parque Municipal do Estoril de São Bernardo. O complexo recebeu aporte de R$ 220 mil para ampliação do ambulatório utilizado para o cuidado com os animais, construção de triagem, área de necropsia, reforma do telhado, além de colocação de revestimento nas paredes. O investimento é fruto de emenda parlamentar enviada pela primeira-dama e deputada estadual, Carla Morando.

“Quero agradecer a minha esposa, Carla Morando, que enviou essa emenda parlamentar para que a revitalização e ampliação do ambulatório pudesse acontecer. Nosso zoo é referência na proteção e reabilitação da fauna silvestre e, com este aporte, podemos ampliar os atendimentos aos animais resgatados e que, posteriormente, voltam ao seu habitat natural, além de garantir, também, aos animais que vão ficar por aqui uma melhor qualidade de vida”, observou o chefe do Executivo.

A entrega do novo espaço aconteceu na companhia da deputada estadual Carla Morando, do secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, e dos funcionários do complexo veterinário. “Essa nova área muda o patamar do nosso atendimento, porque agora temos uma sala específica para a triagem desses animais que, depois, com a ampliação do ambulatório, conseguimos dar maior precisão aos tratamentos e devolver, com toda certeza, um número maior de animais para a natureza”, acrescentou o veterinário do zoológico municipal, Marcelo Gomes.

MONITORAMENTO – Desde o início do ano, 62 bichos chegaram ao zoo para tratamento médico, dentre eles um tucano com fratura no ombro, além de maritacas com quadro de pneumonia e um gavião com fratura na asa. “Hoje, a Polícia Militar Ambiental nos trouxe um carcará, que também é uma espécie de gavião, resgatado na Estrada do Montanhão. Ele tem uma fratura exposta na asa direita, causada provavelmente por uma linha de cerol, e ficará em tratamento. Há chance de ele perder a capacidade de voo, por isso, vamos observar a evolução para saber se ele ficará por aqui ou conseguirá voltar à natureza”, acrescentou Marcelo.

REFERÊNCIA – O zoológico de São Bernardo recebe anualmente cerca de 500 animais da região para tratamento e reabilitação. Aproximadamente um terço deles se recupera plenamente e pode voltar à natureza. Os demais ficam para exposição devido à impossibilidade de reinserção em seus habitats, seja por sequelas de acidentes e maus-tratos ou por terem sido criados em cativeiro.

PRESERVAÇÃO DA FAUNA – O Zoológico de São Bernardo é responsável por resgatar, tratar e cuidar de animais silvestres acidentados, apreendidos por maus tratos ou por tráfico e, quando possível, devolvê-los à natureza. Mais do que contemplar os bichinhos, visitar o Zoo de São Bernardo é conhecer a história de cada um. São 10 mil metros quadrados e mais de 38 viveiros. Em 2023, cerca de 138 animais foram acolhidos no local.

SERVIÇO – O Zoológico de São Bernardo fica dentro do Parque Municipal Estoril (Rua Portugal, 1.100), no Riacho Grande.

DENÚNCIA – Casos de maus tratos e tráfico de animais podem ser denunciados pelo telefone 153 da GCM Ambiental, pelo (11) 4330-6007 da Delegacia de Investigação de Infrações Crimes contra o Meio Ambiente (Dicma), e pelo 190 da Polícia Militar.