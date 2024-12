Prefeito Orlando Morando entrega kits maternidade a mamães do Hospital da Mulher

Mais uma ação importante da Prefeitura de São Bernardo, por meio do Fundo Social de Solidariedade, foi concretizada nesta terça-feira (3/12). A partir de agora, todas as mamães que derem à luz no Hospital da Mulher receberão um enxoval completo. Os novos kits maternidade foram entregues às primeiras mamães pelo prefeito Orlando Morando, ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade e secretária de Cultura e Juventude, Greici Picollo, e do secretário adjunto de Saúde, Dr. Edson Nakazone.

Com investimento de R$ 300 mil, a ação representa mais um sonho tirado do papel pela atual gestão, de acordo com o chefe do Executivo. “Logo no início do mandato, quando a minha esposa Carla Morando assumiu o Fundo Social de Solidariedade, ela já falava neste projeto. Tivemos ajuda de parceiros da iniciativa privada nos primeiros anos, por meio de doações e, agora, essas mamães terão mais esse reforço na formação de suas famílias”, declarou Morando.

KIT – No total, foram adquiridos 1.500 kits de maternidade, destinados às mamães que ganham bebê no Hospital da Mulher. Eles são compostos por bolsa, banheira, toalha de banho com touca, trocador de fraldas, manta de microfibra, body manga longa, body manga curta, calça mijão, pano de boca, cueiros, sapato, luva, touca e macacão manga longa.

A primeira a receber o enxoval foi Ingridi Santos Rocha, mamãe da Aghata. A paciente, moradora do bairro Alvarenga, ficou surpresa com a quantidade e com a qualidade dos itens. “É mais um gesto de acolhimento conosco. Estou muito satisfeita com todo o tratamento recebido aqui no Hospital da Mulher”, declarou.

REFERÊNCIA NO TRATAMENTO DAS MULHERES – O Hospital da Mulher está localizado na Avenida Imperador Pedro II, 216, bairro Nova Petrópolis, e conta com 170 leitos, sendo 5 de UTI adulto e 25 de UTI neonatal. É referência em maternidade e no tratamento das patologistas da mulher para toda a rede de Saúde municipal. Concentra todos os serviços em um único local, como pronto atendimento de ginecologia e obstetrícia, centro cirúrgico, centro obstétrico, ambulatórios, unidade de terapia intensiva obstétrica, ginecológica e neonatal, Casa da Gestante, núcleo interno de regulação e estrutura para realização de exames laboratoriais (tomografia, mamografia, ecocardiograma, ultrassonografia, entre outros).

CAISM – Instalado no Hospital da Mulher, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM) oferta consultas, como mastologia, oncoginecologia, patologia cervical, patologia ovariana, patologia benigna do útero, uroginecologia, menopausa e infertilidade, além de atendimentos de psicologia, fisioterapia, nutrição, serviço social, entre outras. O acesso a esses serviços é referenciado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).