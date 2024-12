Prefeito Orlando Morando entrega escrituras a moradores de bairros de São Caetano

A tão sonhada escritura chegou para 469 famílias dos bairros Novo Horizonte I e II, no Grande Alvarenga, e Jardim Nazareth I e II, região do Jardim Regina, no Montanhão. A entrega do novo documento, que reconhece a titularidade definitiva dos lotes aos proprietários destes imóveis foi realizada pelo prefeito Orlando Morando, neste sábado (21/12), ao lado do secretário de Habitação, João Abukater Neto, e demais autoridades.

Os registros definitivos dos lotes são custeados pela Prefeitura de São Bernardo, por meio da secretaria de Habitação, que faz um trabalho minucioso junto dos moradores no recolhimento de documentos para ser apresentado no cartório. Não há custo para as famílias que possuem apenas um lote. O município, por sua vez, investe, em média, R$ 1.500 por unidade.

“Tenho uma alegria enorme em poder garantir a essas pessoas o título de posse de seus lotes, realizando sonhos antigos e avançando com o maior programa de regularização fundiária da história de São Bernardo, o A Casa é Minha. Desde 2017, foram mais de 50 mil escrituras entregues. É mais dignidade, respeito e compromisso com a população”, declarou o chefe do Executivo.

Para o mecânico de manutenção Gaspar Matsuoka da Silva, 48 anos, receber a escritura de seu lote, onde vive há mais de 20 anos, é uma alegria. “Faz toda a diferença, né? Valoriza um imóvel que passamos a vida construindo, nossa batalha de todo dia”, comenta o morador do Jesus de Nazareth.

MAIS DE 50 MIL ESCRITURAS ENTREGUES – Além dos bairros Novo Horizonte I e II, Jesus de Nazareth I e II, já foram contemplados os loteamentos da Vila São Pedro, Vila União, Jardim João de Barro, Vila dos Estudantes, Parque dos Químicos, Jardim Uiriçaba, Royal Park, José Skayowski, Parque Florestal, Divinéia Pantanal I, Jardim Detroit, Capelinha, Monte Sião, Sabesp, Vila Vitória, Jardim Cocaia, Jardim Belita Nazareth IV, Associação Comunitária Unidos Pró Terra, Jardim Calux I, II e III, entre outros.

A CASA É SUA, MAS PRECISA REGISTRAR – A Secretaria de Habitação criou uma ferramenta on-line para auxiliar famílias ainda não tituladas por falta de documentação. Os munícipes poderão realizar o preenchimento dos dados e envio de documentos necessários para o processo de regularização fundiária do lote onde vivem pelo computador, tablet ou celular por meio do endereço eletrônico www.saobernardo.sp.gov.br/web/sehab.



Crédito:Gabriel Inamine/PMSBC