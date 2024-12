Prefeito Orlando Morando entrega Cuidadoso para a população do Riacho Grande e região

Com o objetivo de ampliar o atendimento exclusivo à população 60+, a Prefeitura de São Bernardo entregou a quarta unidade do Programa Cuidadoso – Centro de Cuidados de Saúde para o Idoso. O serviço foi instalado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Riacho Grande, localizada na Rua Santa Maria, 20, Rio Grande, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

A expansão do serviço foi anunciada pelo prefeito Orlando Morando, ao lado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple, nesta terça-feira (10/12). O novo Cuidadoso atenderá toda a demanda do território nove, com atendimento referenciado pelas UBSs Riacho Grande, Fincos, Areião e Santa Cruz.

“Esse é um programa pioneiro, de nossa iniciativa, e que deu muito certo durante toda a nossa gestão. O olhar de prevenção para quem está chegando à velhice é fundamental para a manutenção da boa saúde. A expectativa de vida da população brasileira aumentou nos últimos anos, por isso, esse serviço direcionado a essa população é fundamental na nossa rede de saúde”, explicou Morando.

O novo equipamento oferecerá atendimento com médico geriatra, fisioterapeuta, assistente social, psicóloga, odontologista, nutricionista e fonoaudióloga, especialistas para essa faixa etária, e também tratamento coletivo com os grupos de memória, interação social e atividade corporal. Além disso, a equipe atua no apoio aos familiares e cuidadores desses pacientes.

EXCLUSIVO PARA A TERCEIRA IDADE

A iniciativa inédita no município foi criada pela atual administração para funcionar juntamente com as UBSs. A primeira unidade do programa Cuidadoso foi instalada na UBS Rudge Ramos, em junho de 2018 – localizada na Rua Ângela Tomé, 246. A segunda unidade está instalada na UBS Vila Marchi e a terceira região contemplada foi o bairro Baeta Neves.