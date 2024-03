Prefeito Orlando Morando entrega conclusão de asfalto novo na Vila Marchi

Dentro do pacote de ações para transformar a infraestrutura da cidade, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou neste sábado (02/03) a conclusão das obras de recapeamento asfáltico na Vila Marchi, região do Assunção. Medida 100% finalizada, com série de melhorias no trajeto, percorrido de bicicleta pelo chefe do Executivo. A lista de intervenções no bairro contemplou 4,4 quilômetros de extensão e integra o Programa Asfalto Novo, beneficiando diretamente cerca de 10 mil moradores.

O investimento se deu no valor de R$ 5 milhões, em parceria com a iniciativa privada, tendo como resultado 38 mil metros quadrados de vias recuperadas. A intervenção, sob responsabilidade da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, inclui 15 ruas no bairro: Ângelo Moriggi, Antônio Marçon, Assunção, Benedetto Marson, das Begônias, das Dálias, das Orquídeas, João Marçon, José de Alencar, Nações Unidas, Nestor Moreira, Reginalda Campodônio Dias, Siqueira Campos, Victor Hugo e Walter Carlos Zanini.

“Percorremos as vias da Vila Marchi e constatamos de perto essa nova estrutura, em etapa efetiva do Asfalto Novo. Ficou um tapete! Tudo mais bonito e seguro, sensação de zeladoria, proporcionando qualidade de vida às pessoas. Permite atividades físicas, esporte e passeios de bicicleta com maior conforto. É sempre um privilégio entregarmos esse tipo de ação, tem bairros de São Bernardo que não tinham recapeamento há 20, 30 anos”, sustentou o prefeito Orlando Morando, acompanhado do filho Orlandinho.

O rol de ações envolve, além do pavimento, a execução de microdrenagem, readequação de sarjetas, guias e calçadas, bem como sinalização horizontal e vertical. A iniciativa no bairro amplia o volume de ações de pavimentação no Assunção, onde a Administração municipal já entregou recapeamento no cômputo do Asfalto Novo. Ao todo, o programa já viabilizou melhorias em mais de 1.600 ruas, impactando volume equivalente a 500 quilômetros.

OUTRAS MELHORIAS – A Vila Marchi recebeu, recentemente, outros benefícios do município. Em setembro do ano passado, houve investimento na modernização do sistema de iluminação pública. O bairro entrou no escopo do Programa Mais Luz, responsável pela implantação de lâmpadas de LED na cidade, em substituição a lâmpadas de vapor de sódio, em medida que gera maior claridade, segurança aos moradores e economia aos cofres municipais.