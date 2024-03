Prefeito Orlando Morando entrega a terceira unidade do Cuidadoso

Com o objetivo de oferecer atendimento exclusivo para o público com idade superior a 60 anos, nesta segunda-feira (11/3), a Prefeitura de São Bernardo inaugurou a 3ª unidade do Programa “Cuidadoso” – Centro de Cuidados de Saúde para o Idoso – desta vez, instalada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Baeta Neves, localizada na Rua Giacinto Tognato, 1.100.

Entregue pelo prefeito Orlando Morando, ao lado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, o novo serviço atenderá toda a demanda do território quatro, com serviço referenciado pelas UBSs Baeta Neves, Vila Euclides e Santa Terezinha, com funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 19h.

“Mais do que cuidar do problema, esse programa garante a prevenção de doenças e a melhora da expectativa de vida do público idoso, com cuidados voltados exclusivamente para quem já tem 60 anos ou mais”, explicou Morando.

O novo equipamento oferecerá atendimento com médico geriatra, fisioterapeuta, assistente social, psicóloga, odontologista, nutricionista e fonoaudióloga, especialistas para essa faixa etária, além de atuarem também no apoio aos familiares desses pacientes.

“A população idosa tem crescido cada vez mais em nosso país e esse programa é fundamental para cuidarmos da saúde desse público. Preservar as funções do dia a dia, manter exames de rotina em dia, todo esse olhar mais próximo ao paciente é um diferencial desta equipe multiprofissional especializada em geriatria, oferecida no Cuidadoso”, detalhou Dr. Geraldo Reple.

PROJETO PIONEIRO PARA A TERCEIRA IDADE – A ação pioneira no município foi criada pela atual administração para funcionar juntamente com as UBSs. A primeira unidade do programa “Cuidadoso” foi instalada na UBS Rudge Ramos, em junho de 2018 – localizada na Rua Ângela Tomé, 246. A segunda unidade está instalada na UBS Vila Marchi.