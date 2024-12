prefeito Orlando Morando entrega a modernização do 12º campo de futebol da cidade

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, participou neste domingo (1º/12) da entrega oficial das obras de modernização do campo de futebol do Nova Petrópolis, que leva o nome de Praça de Futebol Almerindo Protti – Brota, em homenagem a um dos fundadores do Esporte Clube Brasil. Com essa entrega, a administração municipal soma a 12ª modernização de campos de futebol na cidade.



Localizado na Avenida Imperatriz Leopoldina, 929, o espaço recebeu uma série de melhorias, incluindo reforma da área social e da sala de cursos, garantindo acessibilidade, modernização das instalações elétricas e hidráulicas, pintura dos vestiários, instalação de gramado sintético com sistema de drenagem e novas arenas para beach tennis e vôlei.



O projeto foi realizado por meio de uma parceria com a iniciativa privada, com um investimento de R$ 3,5 milhões, abrangendo melhorias em uma área superior a 7.000 metros quadrados, situada próxima à Praça do Professor e à Secretaria de Transportes e Vias Públicas.



“É uma grande alegria estar aqui hoje, ao lado da família do EC Brasil, que há 70 anos utiliza este espaço. O terrão ficou no passado; agora temos um gramado sintético de qualidade. Esse projeto foi possível graças ao trabalho conjunto com a deputada Carla Morando, que enviou uma série de recursos para expandir essas melhorias pela cidade. Neste caso, tivemos a parceria da iniciativa privada, e o resultado ficou excelente. Seguimos firmes, e ao longo deste mês teremos mais entregas de revitalizações”, destacou o prefeito Orlando Morando.



Novas inaugurações também foram anunciadas durante a cerimônia oficial, com entregas previstas, dentro deste mês de dezembros, nos campos das regiões do Orquídeas, Taboão, Selecta, DER, Jardim Detroit e Paulicéia.



O evento contou com a presença da deputada estadual e primeira-dama Carla Morando, dos secretários Sérgio Pasin (Esporte e Lazer) e Mauro Valeri (Obras e Planejamento Estratégico), de representantes da iniciativa privada, autoridades locais e moradores da região.



REPERCUSSÃO – O jogador com mais gols pelo EC Brasil, Luiz Carlos Batistini, o Batista, destacou sua emoção ao participar da entrega. “Marquei mais de 600 gols em 30 anos de atuação pelo EC Brasil, então, para mim, ver este espaço totalmente modernizado é uma alegria sem tamanho”, pontuou.



JOGO INAUGURAL – Após a cerimônia oficial, o campo recebeu sua primeira partida, com jogadores do EC Brasil divididos em dois times. Entre os escalados estava o prefeito Orlando Morando, que também participou do jogo.



Crédito:Gabriel Inamine/PMSBC

Crédito:Gabriel Inamine/PMSBC