Prefeito Orlando Morando entrega a Casa da Mulher Paulista de São Bernardo

Em complemento ao trabalho voltado à instalação de políticas públicas destinadas ao público feminino, a Prefeitura de São Bernardo inaugurou nesta quinta-feira (12/12) a primeira Casa da Mulher Paulista da região do ABC. O novo equipamento teve investimento total de R$ 1,8 milhão e é mais um fruto da parceria constante com o governo do Estado de São Paulo.

A solenidade de entrega do equipamento foi realizada pelo prefeito Orlando Morando, ao lado da primeira-dama e deputada estadual, Carla Morando, da secretária estadual de políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, e demais autoridades. No ato, o chefe do Executivo reforçou a importância da parceria com o Estado, por meio do governador Tarcísio de Freitas, que atende prontamente em todas as demandas da cidade.

Morando observou ainda que as políticas públicas para as mulheres em São Bernardo estão presentes desde 2017 e, desde então, foram várias as ações implementadas, entre elas o Hospital da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, a nova sede para a Delegacia da Mulher, a 1ª vara da violência doméstica e familiar de São Bernardo, a Lei Tamires, entre outras.

“A Casa da Mulher Paulista vem coroar todo esse trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. Que seja mais um passo para acabarmos de uma vez por todas com todo racismo, preconceito e violência não só contra as mulheres, mas na nossa sociedade”, complementou o prefeito Orlando Morando.

De acordo com Valéria Bolsonaro, com essas iniciativas, o Governo Paulista reafirma seu compromisso em garantir que todas as mulheres tenham acesso a um ambiente seguro, onde seus direitos são respeitados e suas capacidades plenamente desenvolvidas. “Além do suporte emocional, psicológico e jurídico oferecido, as casas visam capacitar as mulheres para que alcancem autonomia financeira, essencial para romper ciclos de violência e promover a independência econômica”, declarou a secretária.

PLENO ATENDIMENTO – A 18ª Casa da Mulher Paulista do Estado será administrada pela ONG Ficar de Bem, ofertando apoio psicossocial, orientação jurídica e atendimento em parceria com órgãos especializados, como a delegacia especializada no atendimento à mulher, juizados especiais, Ministério Público e Defensoria Pública. Há ainda ações voltadas à autonomia e à emancipação econômica, essenciais para que as assistidas possam retomar suas trajetórias com dignidade e independência.

SERVIÇO – O acesso às mulheres à Casa da Mulher Paulista (Avenida Senador Ricardo Baptista, 274, no bairro Assunção) pode ser feito por meio da delegacia, após registro de boletins de ocorrência, por demanda espontânea (em que a vítima busca ajuda por conta própria na sede da unidade), e a partir de encaminhamento dos serviços parceiros do programa, como o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e o CRAM (Centro de Referência de Atendimento Especializado à Mulher), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.